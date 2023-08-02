Итоги выборов-2023 будут подводиться с помощью технологии QR-кодов

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«Длительное время идёт развитие избирательного процесса по двум направлениям. Первое — это расширение возможности для голосования. В этом же ряду находятся процедуры цифровизации. Комплексы автоматизированного голосования и к ним добавились QR-коды. Я теперь вижу, что это не инструмент продвинутых молодых людей, а мои ровесники овладели QR-кодами и всякими цифровыми инструментами, а это значит, что это средство может использоваться для облегчения процедуры голосования», — сообщает член общественной палаты Московской области, доктор экономических наук, ведущий эксперт НИУ ВШЭ Иосиф Дискин.
«Вторым важнейшим направлением развития избирательного процесса является общественное наблюдение. Важнейшей задачей является упрощение доверия к результатам выборов», — добавил Иосиф Дискин.Общественная палата Московской области уже начала набор и обучение наблюдателей к единому дню голосования.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Жители, которые будут принимать участие в голосовании традиционным способом на избирательном участке, могут найти ближайший ТИК и УИК на официальном сайте Избирательной комиссии Московской области.
На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.
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