Итоговое сочинение 6 декабря напишут более 33 тыс подмосковных выпускников

Фото: Минобразования МО
Более 33 тыс подмосковных выпускников напишут итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ. Испытание начнётся 6 декабря в 10 утра, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Каждому участнику на выполнение задания отведут 235 минут. Темы станут известны за 15 минут до начала. 11-классники смогут выбрать один из разделов: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека», – сказала Каклюгина, слова которой приводит пресс-служба Минобразования Подмосковья.Вице-губернатор добавила, что 55 выпускников с ограниченными возможностями здоровья напишут итоговое изложение, которое тоже станет допуском к экзаменам. Для написания работ на базе школ будут открыты 299 пунктов.
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Лора Луганская