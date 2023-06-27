Иванов поставил задачу сделать Одинцово лидером в среднем образовании

Фото: администрация Одинцовского г. о.
В ежегодном отчёте глава муниципалитета рассказал об успехах в образовании и наметил планы
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поставил задачу сделать муниципалитет лидером в сфере среднего образования. Выступая перед жителями с ежегодным отчётом, он отметил, что сейчас в округе – 53 школы и 84 детсада. Это 22,5 тыс воспитанников садов и 56 тыс школьников, а также 4 тыс педагогов.
Совместно с правительством Московской области в 2022-м были открыты два новых сада – на улице Армейской в Кубинке и в микрорайоне «Гусарская баллада».
Ранее Иванов заявлял, что в медучреждения муниципалитета за год поступило более 340 единиц нового оборудования.
Совместно с правительством Московской области в 2022-м были открыты два новых сада – на улице Армейской в Кубинке и в микрорайоне «Гусарская баллада».
«В Кубинке удалось полностью закрыть очередь для детей от 2 до 7 лет. В «Гусарской балладе» ещё один садик на 110 мест мы сейчас возводим на месте старого недостроя. Завершим его до конца года, и проблема с очередью в микрорайоне будет окончательно решена», – подчеркнул глава округа.Там же, в «Гусарской балладе», строится самая большая школа в Московской области – на 2200 мест. Возведение объектов в «Гусарской балладе» губернатор Андрей Воробьёв обсуждал с жителями. Микрорайон, который ещё недавно считался проблемным, становится комфортным.
«Открытие этой школы позволит полностью закрыть проблему огромного микрорайона. Детей больше не нужно будет везти в Одинцово, посёлок ВНИИССОК или в Лесной городок». На базе каждой школы была создана команда, которая под руководством экспертов разработала и защитила собственный проект преобразований. В эти команды вошли и талантливые ученики. Вместе будем воплощать программу в жизнь. Финальная цель – сделать наш округ лидером в сфере среднего образования», – отметил Иванов.За прошлый учебный год 29 выпускников округа получили 100 баллов на экзамене.
Ранее Иванов заявлял, что в медучреждения муниципалитета за год поступило более 340 единиц нового оборудования.
Лора Луганская