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Из App Store удалили несколько популярных приложений

Приложения «Ситидрайва», «СберМаркета» и РЖД пропали из AppStore
01 декабря 2023, 17:39
Фото: iStock/bedo

Фото: iStock/bedo

Мобильное приложение РЖД по продаже билетов удалено из App Store. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.
Ранее установленные версии приложения по-прежнему будут работать на устройствах, предупредили в организации. При этом на платформе Android приложение по покупке билетов доступно к скачиванию. В РЖД также сообщили пользователям, что обновлять и переустанавливать приложение не рекомендуется, так как это может привести к сбою.

Ранее из App Store исчезли приложения «Ситидрайв» и «Сбермаркет». Специалисты сервисов пытаются устранить проблему. Также отмечается, что в мобильных магазинах Google Play программы отображаются и доступны для установки.


Прежде сообщалось, что Из Google Play исчезло приложение банка.

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#ржд
#банк
#приложения
#специалисты
#google
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В России увеличилось число пожертвований на благотворительность
01 декабря 2023, 18:03

Фото: istockphoto.com/champpixs

Исследование ЮMoney показало, что в России за год выросло число пожертвований на благотворительность на 52%.
Отмечается, что самые крупные суммы средств в онлайн жертвуют на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями, людям с онкозаболеваниями, фондам, которые помогают всем нуждающимся.

Как передаёт Газета.ру, если рассматривать регионы страны, то лидерами по сумме пожертвований на благотворительность стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, а также Краснодарский край. А вот самый большой прирост числа благотворительных платежей показала Ростовская область.

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#благотворительность
#россияне
#регионы
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На подмосковном стенде выставки «Россия» гостей научили управлять коптером, делать брелоки и кормушки
01 декабря 2023, 17:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Стенд Московской области на выставке-форуме «Россия», развёрнуый в 75-м павильоне ВДНХ, наполнен активностями, которые привлекают посетителей. Гостей научили делать брелоки из костей и эко-кормушки, а также управлять коптером и оказывать первую помощь.
На стенде специалисты Научно-исследовательского клинического института детства во главе с его руководителем Нисо Одинаевой представили проект «Наш участковый врач», портал «Здоровье.Детство», рассказали о мерах поддержки для врачей в регионе. Также посетителей учили проводить сердечно-лёгочную реанимацию и оказывать помощь при анафилактическом шоке. 
«Для нас огромная честь представлять здравоохранение региона. Сегодня рассказываем об уникальном проекте «Наш участковый врач». Его основная цель – поддержка участкового врача-педиатра, его профессиональных компетенций. Показываем на выставке многопрофильную виртуальную клинику», – рассказала директор НИКИ детства, главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева
Успешно попробовала провести сердечно-лёгочную реанимацию на манекене и студентка из Москвы Любовь.
«Стенд Московской области классный. Нам рассказали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца. Я считаю, что такие мастер-классы нужно проводить как можно чаще. Ведь когда человеку становится плохо, мы должны быть в состоянии оказать ему необходимую помощь», – отметила Любовь. 
Александр из Щёлкова признался, что подмосковный стенд очень красивый. Также на нём можно почерпнуть много полезной информации. 
«Помимо информации о производствах и инфраструктуре Московской области, здесь есть прикольные мастер-классы. Например, по оказанию медпомощи в виде непрямого массажа сердца и применения дефибриллятора. Прекрасная девушка научила нас, как себя вести в нештатной ситуации, показала приёмы и провела экзамен, указав на ошибки», – рассказал Александр.
Мастерицы Хотьковской фабрики проводили для гостей мастер-класс по изготовлению брелоков из костей. Московская область – одна из не многих, где исторически бытовал косторезный промысел. Первые упоминания датируются XV веком. А в 40-х годах XX века на Хотьковской фабрике появилось отделение резьбы по кости. 
«Для мастер-классов мы используем коровью косточку. Заранее на предприятии сделали заготовки, которые посетители гравируют с помощью бормашины. Рассказываем, как ей пользоваться, правильно держать. На изготовление обычно уходит 10-15 минут. Это очень увлекательное занятие, не оторвать ни взрослых, ни детей», – рассказала сотрудница Хотьковской фабрики резных художественных изделий Виктория Зверева
Также на подмосковном стенде с помощью профессиональных очков и программы-симулятора желающие могли почувствовать себя в качестве оператором дрона. Управлять гостям помогал инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов, открытой в этом году, Никита Некрасов
«Главное – взлететь и держать горизонт. У дрона ручное управление, всё на механике, нужны плавные движения. Можно разгоняться до 200 км/час. Управлять трудно, но всё зависит от моторики. Детям очень интересно, они веселятся», – рассказал Никита.
Помимо этого, гостям предлагали сделать эко-кормушки в форме уточки – символа регионального портала «Добродел». У них картонная основа. Даже если кормушка упадёт, она разложится уже через три месяца. 
«У нас есть милые, приятные заготовки в форме птиц. При помощи клейстера на них крепятся разные семена. Получается уникальная и полезная работа. Все гости забирают свои изделия и могут повесить их около дома, в парке, наблюдать за тем, как птички будут радоваться», – рассказала ведущая мастер-класса Мария Максимова.
На сайте выставки-форума «Россия» проходит голосование за лучший стенд. Чтобы поддержать Подмосковье, нужно зарегистрироваться на портале, выбрать на карте Московскую область, отметить галочками номинации, и подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать».

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На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области


 
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#мастер-класс
#московская область
#подмосковье
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Россиянкам назвали цвет маникюра, который визуально старит руки
01 декабря 2023, 16:58

Фото: iStock/marigo20

Розово-перламутровый, красный или вишневый с голубым подтоном цвета маникюра зрительно делают руки более старыми. Об этом предупредила директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Варвара Котова.
«С возрастом на руках все больше проступают вены, и оттенки лака с холодными синими и голубыми тонами подчеркивают их», - цитирует «Лента.ру» специалиста.

Она также добавила, что визуально добавить рукам лишние годы могут цвета покрытия хаки, кипенно-белый, светло-желтый, а также бежевый с золотистым шиммером. Котова объяснила, что эти цвета придают рукам болезненный вид.

Кроме того, эксперт призвала использовать в маникюре меньше страз и наклеек, так как декоративные элементы утяжеляют маникюр и делают пальцы толстыми и короткими.

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#эксперт
#врач
#красота
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«Национальное бедствие»: куда приведет борьба с абортами в России, что говорит церковь
В Липецкой области частные клиники отказались проводить аборты
01 декабря 2023, 16:53

Фото: istockphoto/SabdiZ

В России продолжают предприниматься меры, направленные на решение проблем, связанных с демографическим кризисом. Несколько регионов запретили проведение абортов в частных клиниках, другие – на законодательном уровне ввели запрет на склонение женщин к прерыванию беременности. О том, что о проблеме абортов в России говорит президент Владимир Путин, и как ситуацию оценивает православная церковь, расскажет редакция «Радио 1».

В трех российских регионах ввели  штрафы за «склонение к абортам»


Впервые закон о запрете склонения женщин к абортам был принят в Мордовии, затем к инициативе присоединились Тверская и Тамбовская области. Нововведение предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей. Мера направлена на борьбу с низкой рождаемостью. Ответственность установлена за уговоры, подкуп и обман беременных женщин.

В Крыму отреагировали на решение частных клиник об отказе от абортов
В Крыму отреагировали на решение частных клиник об отказе от абортов

В каких регионах России запретили аборты в частных клиниках


Помимо установления ответственности за склонение женщин к аборту, власти Нижегородской области предложили еще одну меру, направленную на сокращение количества случаев прерывания беременности. В регионе ввели запрет на аборты в частных клиниках.
Следом запретили прерывание беременности в частных клиниках в Крыму, Курской области, Татарстане и Челябинской области.
 
30 ноября отказались от проведения процедуры абортов в частных клиниках Липецкой области. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Белоглазова. По ее словам, аборты в регионе будут проводить только государственные медицинские учреждения.


Патриарх Кирилл призвал бороться с абортами в России


Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал аборты национальным бедствием. Об этом он заявил во время своего выступления на пленарной сессии Всемирного русского народного собора. По его мнению, запрет склонения женщин к абортам особенно актуален в условиях демографического кризиса в стране. Патриарх рассказал, что количество случаев прерывания беременности остается в России на высоком уровне.

Священнослужитель прокомментировал закон, который прежде был принят в Мордовии и Тверской области, где власти на законодательном уровне запретили «склонение к абортам женщин». Патриарх Кирилл заявил, что подобную инициативу нужно распространить на федеральном уровне.

Владимир Путин назвал острой проблему абортов в России

 
Президент России Владимир Путин назвал проблемы абортов в стране острой. Об этом он заявил в рамках встречи с членами Общественной палаты. Глава государства напомнил, что в России существует множество направлений в социальной сфере, в частности, в области поддержки материнства.  
 
«Все-таки государство за последние годы очень много сделало для поддержки семей с детьми», — подчеркнул президент.
 Российский лидер также отметил, что в настоящее время стоит вопрос о том, как решить проблему абортов и какими способом на нее можно повлиять.
 


Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности


Минздрав России внес два препарата для прерывания беременности в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Изменения вступили в законную силу с 1 сентября текущего года.

Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к абортам
Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к абортам

В пояснительной записке к приказу говорится, что норма была принята для урегулирования продаж данного вида препаратов, которые теперь выпускаются только по рецепту врача. Кроме того, применение подобных препаратов, призванных прерывать беременность, без контроля врача, может привести к серьезным для здоровья последствиям.   


Запрет абортов не поможет улучшить рождаемость


Запрет на прерывание беременности не принес ожидаемого эффекта другим странам, которые прежде пошли на подобную меру. Об этом заявил независимый демограф Алексей Ракша в беседе с изданием Общественная Служба Новостей.
По его словам, запрет на аборты не приведет к росту численности населения.

«Польша, Аргентина, Испания, Ирландия, некоторые штаты США — нигде запрет на медицинское прерывание беременности не приводил к ощутимым результатам», — заметил эксперт.

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#минздрав
#владимир путин
#женщины
#семьи
#патриарх кирилл
#аборт
#беременность
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До конца года в Московской области откроют 30 больших катков
01 декабря 2023, 16:46

Фото: Минблаго МО

В наступившем зимнем сезоне в Подмосковье будут работать 30 крупных катков с искусственным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Планируем значительно расширить инфраструктуру для зимнего отдыха. Мы уже открыли четыре больших катка – в Черноголовке, Одинцове, Химках и Красногорске. Сегодня, 1 декабря, состоится открытие ещё 11 катков с искусственным покрытием», – поделился планами министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Так, с первого дня зимы можно посетить каток в парке Пехорка в Балашихе, в городском парке Долгопрудного. В Красногорске будут работать сразу два катка – «АРТ» и «Вершина». В Люберцах начнёт функционировать каток в Наташинском парке, в Домодедове – в парке «Ёлочки». В Серпухове каток заработает в парке «Питомник», а в Подольске – в парке Талалихина. 
 
В городском округе Мытищи покататься можно будет на катке на ул. Мира. В Королёве каток будет работать в ЦДК Калинина, в Ступине – на проспекте Победы. 
 
2 декабря катки начнут работу в Центральном парке в Люберцах и в Одинцовском парке Раздолье.
 
Позже состоится открытие двух катков в Ленинском городском округе, ледовых площадок в Солнечногорске, Одинцове в парке имени Ларисы Лазутиной, в Истре, Наро-Фоминске Ивантеевке, в Пушкинском Центральном парке, в Балашихе в Железнодорожном парке Пестовский, в Сергиеве Посаде на Скитских прудах, в Богородском Центральном парке и на Советской площади в Коломне. 

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На Украине заявили, что договорились с Польшей открыть КПП для пустых грузовиков
01 декабря 2023, 16:40

Фото: iStock/Apriori1

Мининфраструктуры Украины заявило о договоренности с Польшей по открытию КПП для прохода пустых грузовых авто.
Отмечается, что при этом вопрос «транспортного безвиза» не обсуждался.

Ранее сообщалось, что украинским войскам угрожают перебои с поставками топлива из-за блокады границы со стороны польских перевозчиков. По информации украинского представителя, блокада пограничных переходов затронула практически все группы товаров, в особенности топливо, которое важно для поддержания защиты.

Напомним, польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Это было сделано из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Европейским союзом. Отмечается, что забастовка может продлиться несколько месяцев.

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#помощь
#топливо
#пропуска
#украина
#польша
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Экономист Бельчук раскрыл основные причины кадровой нехватки в России
Экономист Бельчук: Кадров не хватает из-за роста спроса в хозяйстве и демографии
01 декабря 2023, 16:26

Фото: istockphoto.com/Vladimir Agapov

Доктор экономических наук, профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли при Министерстве экономического развития РФ Александр Бельчук заявил, что кадровой нехватки в экономике страны способствуют рост спроса в народной хозяйстве, а также демографическая ситуация.
«Сейчас появилась большая потребность в рабочей силе, в промышленности в особенности. Больше, чем было раньше, поскольку отмечается больший спрос в нашем народном хозяйстве. Также прирост самой рабочей силы не происходит, так как рождаемость низкая. Это, конечно, большая проблема, но мы тут не единственные. Например, в Западной Европе такая же картина», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Бельчук.

Кроме этих факторов, на ситуацию влияет и временная рабочая миграция.

Для того, чтобы решить эту проблему, специалист предложил повышалась эффективность и производительность труда.

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#рф
#работа
#кадры
#демография
#труд
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124,6 млн поездок совершили жители Подмосковья на автобусах Мострансавто
01 декабря 2023, 16:25

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Осенью пассажиры Мострансавто совершили в автобусах предприятия более 124,6 млн поездок. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За три месяца пассажиры Мострансавто совершили более 124,6 миллиона поездок, из который 60 миллионов были осуществлены по социальным картам.

По банковским картам гости и жители региона оплатили более 37,6 млн раз, а поездки по «Стрелке» и «Тройке» суммарно набрали около 27 млн операций.

​Кроме этого, самыми популярными маршрутами стали № 368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)», № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» и № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск».

Стоит отметить, что Мострансавто обслуживает около 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области, на которые выходят 6 000 автобусов ежедневно.

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#москва
#мострансавто
#мцд
#пушкино
#пассажиры
#ивантеевка
#красноармейск
#жители
#поездки
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Свыше тысячи писем написали юнармейцы бойцам СВО на форуме «Патриот – это Я»
01 декабря 2023, 16:11

Фото: пресс-служба фонда «Защитники отечества»

На форуме «Патриот – это Я» юнармейцы всей России написали более одной тысячи писем для военнослужащих спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Защитники отечества».
В рамках межрегионального гражданско-патриотического форума «Патриот – это Я» прошла акция «Письмо солдату».

«Наши бойцы очень ценят письма детей. На встречах в госпиталях защитники Отечества очень тепло отзывались об этой акции. Письма – частичка души наших детей. Бойцы хранят их в нагрудных карманах, рядом с сердцем», – поделилась руководитель филиала фонда «Защитники Отечеств» в Московской области Ольга Ермакова.

Стоит отметить, что письма, написанные ребятами, будут переданы бойцам в зону специальной военной операции в ближайшее время. В письмах студенты и школьники передали добрые слова и пожелания для защитников.

Кроме этого, акция, проведенная в рамках форума стала самой масштабной в стране.

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