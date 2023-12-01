Из App Store удалили несколько популярных приложений

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Мобильное приложение РЖД по продаже билетов удалено из App Store. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.
Ранее установленные версии приложения по-прежнему будут работать на устройствах, предупредили в организации. При этом на платформе Android приложение по покупке билетов доступно к скачиванию. В РЖД также сообщили пользователям, что обновлять и переустанавливать приложение не рекомендуется, так как это может привести к сбою.
Ранее из App Store исчезли приложения «Ситидрайв» и «Сбермаркет». Специалисты сервисов пытаются устранить проблему. Также отмечается, что в мобильных магазинах Google Play программы отображаются и доступны для установки.
Прежде сообщалось, что Из Google Play исчезло приложение банка.
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Ранее из App Store исчезли приложения «Ситидрайв» и «Сбермаркет». Специалисты сервисов пытаются устранить проблему. Также отмечается, что в мобильных магазинах Google Play программы отображаются и доступны для установки.
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Анастасия Крестьянова