«Из какого района, чушпан?»: запретят ли «Слово пацана» и как сериал связан с убийством

Нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» появился на онлайн-платформах 9 ноября. Вскоре картина оказалась в центре скандала, несмотря на высокий рейтинг и признание зрителей. О том, почему ряд политиков и общественных деятелей усмотрели в сериале пропаганду насилия и подрыв национальных ценностей, а также почему его показ намерены запретить, расскажет редакция «Радио 1».