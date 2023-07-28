Из России сейчас можно улететь только в 24 страны

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Глава Росавиации Александр Нерадько в ходе идущего в эти дни саммита «Россия — Африка» заявил, что российские авиакомпании на данный момент выполняют рейсы в 24 страны. Об этом сообщило 27 июля агентство ТАСС.
«Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Сейшельские острова, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка», — перечислил Нерадько.В июне в Росавиации сообщили, что в 2023 году одиннадцать зарубежных авиакомпаний регулярно осуществляют перелеты через российское воздушное пространство, используя кроссполярные маршруты. Это компании Air India Limited, Cathay Pacific Airways, China Cargo Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airways, Pakistan International Airlines, Philippine Airlines, Qatar Airways Company и Qatar Executive.
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