Из-за изменения климата миллионы детей стали беженцами

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По данным ООН, ураганы и наводнения вынудили детей покидать свои дома более 43 млн раз.
В новом докладе на сайте Детского фонда ООН (UNICEF) сказано, что в период с 2016 по 2021 год наводнения, пожары, штормы стали причиной 134 млн случаев переселения людей. 43 млн приходится на детей.
В ближайшие 30 лет показатель увеличится ещё в 3 раза — до 113 млн ситуаций, в которых детям придётся покинуть дома из-за стихийных бедствий.
Дети более уязвимы перед климатическими бедствиями, так как они зависят от взрослых. Это подвергает детей риску эксплуатации.
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В ближайшие 30 лет показатель увеличится ещё в 3 раза — до 113 млн ситуаций, в которых детям придётся покинуть дома из-за стихийных бедствий.
«Реальность такова, что в будущем пострадает гораздо больше детей, поскольку последствия изменений климата продолжают усиливаться», —сообщила специалист по миграции UNICEF Лора Хили.19 млн случаев дети были вынуждены переехать из-за наводнений в Индии и Китае, а лесные пожары в США и Канаде коснулись 810 тысяч детей и подростков.
Дети более уязвимы перед климатическими бедствиями, так как они зависят от взрослых. Это подвергает детей риску эксплуатации.
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Мария Фирсова