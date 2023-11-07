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Из-за падения обломков беспилотника в Севастополе пострадал мужчина

Губернатор Развожаев: в Севастополе при падении обломков БПЛА пострадал мужчина
07 ноября 2023, 08:25
Фото: istock / maxim4e4ek

Фото: istock / maxim4e4ek

Из-за упавших обломков сбитого в селе Орловка беспилотного летательного аппарата пострадал один человек. Об этом уведомил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в личном телеграм-канале.

«По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке», — написал глава города.
Развожаев сообщил, что пострадавший мужчина сломал руку, больше его жизни ничего не угрожает.


Удары по приграничным регионам России стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги госпереворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года из-за регулярных обстрелов региона со стороны украинских войск.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ уничтожили места хранения боеприпасов авиации и безэкипажных катеров ВСУ.. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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Авито Работа: учителя иностранных языков в России могут зарабатывать до 120 тысяч в месяц
Авито Работа: у российских учителей иностранных языков растут зарплаты
07 ноября 2023, 09:01

Фото: IStock/Drazen Zigic

В начале ноября 2023 года спрос работодателей на учителей иностранных языков увеличился на 67%. Об этом заявили аналитики Авито Работы после анализа вакансий для учителей. Предложения по зарплатам для учителей также увеличились в среднем на 11%, достигнув пиковых значений — до 120 тысяч рублей в месяц.
Самым востребованным преподавателем оказался учитель китайского языка. В ноябре 2023 года число вакансий для них увеличилось в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Параллельно со спросом, средние предлагаемые зарплаты для преподавателей китайского языка выросли на 64% по сравнению с прошлым годом.
«Огромный интерес к изучению китайского языка обусловлен ростом востребованности специалистов со знанием этого языка на рынке труда. Наша страна активно сотрудничает с Китаем, развивает культурное и торговое взаимодействие – это создаёт высокий спрос на специалистов, владеющих китайским языком и способных содействовать развитию деловых связей», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.
Также в ноябре этого года спрос работодателей на учителей русского языка вырос в 2,2 раза. Например, в Екатеринбурге такому педагогу готовы платить 60 000-75 000 рублей в месяц. В последний год специалисты демонстрируют прирост соискательской активности на позицию учителя. Так, в ноябре 2023 года увеличение числа откликов составило 39% год к году.

Учителя английского языка также стали востребованнее на 57%, а их средние зарплаты увеличились на 7%. В Краснодарском крае учителя английского языка могут рассчитывать на зарплату до 120 000 рублей в зависимости от графика работы. При этом, преподаватели стали более активно реагировать на такие вакансии.

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#спрос
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Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер
«Ъ»: Минтранс РФ хочет запретить ставить дорожные камеры ближе одного километра
07 ноября 2023, 08:57

Фото: istock / wattanaphob

Минтранс России предложил запретить ставить дорожные камеры контроля, которые фиксируют однотипные нарушения ближе 1 км друг от друга в городе и 5 километров за городом. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что исключения из правила возможны в зависимости от расположения на дорогах мест концентрации Дорожно-транспортных происшествий.

По новым правилам, дорожные службы должны вешать камеры так, чтобы они не закрывали светофоры и знаки дорожного движения. Кроме того, если передвижная камера применяется за городом, нужно устанавливать щиты с информацией, где будут указаны «контролируемые условия и режимы движения». Данные щиты предлагают устанавливаться за 150-400 метров до точки установки камеры.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что необходимо убрать с тротуаров электросамокаты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дороги
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«Известия»: в РФ введут обязательный контроль состояния домов
07 ноября 2023, 05:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Во втором чтении законопроекта, касающегося проведения технических обследований домов перед капитальным ремонтом, могут быть внесены поправки, предусматривающие новую меру для снижения износа жилищного фонда, пишут «Известия».
Эта мера включает в себя регулярный осмотр жилых зданий со стороны уполномоченных организаций, а также решение обнаруженных проблем управляющими компаниями (УК).

Предлагается ввести систему периодического эксплуатационного контроля, направленную на наблюдение за состоянием домов. Согласно информации издания, данные изменения могут быть внесены в законопроект к моменту его второго чтения.

На данный момент в России существует около 33,8 тысяч жилых домов, общая площадь которых составляет 10,4 миллиона квадратных метров, и они имеют статус аварийного жилья. Этот объем аварийного жилья увеличивается каждый год примерно на 2 миллиона квадратных метров.

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Эксперт Закарян рассказал, какие функции смартфона нужно отключить
Эксперт Закарян посоветовал запретить работу приложений в фоновом режиме
07 ноября 2023, 03:03

Фото: iStock/Pinkypills

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян заявил, что некоторые функции смартфона лучше отключить ради экономии заряда батареи и повышения безопасности личных данных. Об этом пишет «Прайм».
По словам эксперта, в первую очередь речь идёт о необязательных уведомлениях от приложений, которые можно убрать в настройках. Также запрет на отправку вам уведомлений можно выставить в настройках сайтов.

Кроме того, большинству приложений необходимо запретить работу в фоновом режиме. Закарян пояснил, что это не несёт никакой пользы, однако снижает безопасность и тратить заряд батареи.

«В фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», — цитирует агентство слова собеседника.

Эксперт также порекомендовал оставить геолокацию только в тех приложениях, которым это действительно нужно — например, в приложениях для заказа такси. В приложениях, где информация о вашем местоположении не используется, геолокацию стоит отключить, заключил Ваге Закарян.

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При пожаре в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ частично обрушилась крыша
МЧС: в Улан-Удэ при пожаре в ТЦ «Гвоздь» частично обрушилась крыша
07 ноября 2023, 02:35

Фото: iStock/Kira_Capaldo

В результате пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ произошло частичное обрушение крыши, сообщили в телеграм-канале МЧС России.
«В Бурятии на пожаре произошло частичное обрушение крыши торгового центра», - говорится в заявлении ведомства.
Для тушения пожара привлечены 73 специалиста и 22 единицы техники. Торговый центр «Гвоздь» расположен неподалеку от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ. По предварительной информации, пожар начался на крыше здания и затронул площадь десяти тысяч квадратных метров, затем огонь перекинулся на верхний этаж торгового центра.

Как уточнили в МЧС, шесть человек смогли покинуть здание самостоятельно, и на данный момент нет информации о пострадавших.

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Патриарх Кирилл: Называть себя русскими могут только православные люди
07 ноября 2023, 02:22

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Патриарх Кирилл в ходе проповеди в храме иконы Божией Матери «Все скорбящих Радость» на Большой Ордынке заявил, что принадлежность к русскому народу должна сопровождаться православной верой». Он подчеркнул, что называть себя русскими могут только люди, посещающие храм. Об этом пишет РИА Новости.
«А те, кто говорят, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые связывали жизнь с верой своей?», — цитирует агентство слова патриарха.

Он также отметил, что сегодня Россия является истинным «оплотом православия в мире», и это время важно «не проспать». 

«А поможет нам Господь не упустить этого судьбоносного времени, которое даруется всем нам для обновления нашей веры, для укрепления нашего национального и религиозного самосознания», — заключил патриарх Кирилл.

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#церковь
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Годовщина октябрьской революции: как отмечают 7 ноября и что было в этот день
07 ноября 2023, 00:05

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В ноябре отмечается два праздника, имеющих для России важное историческое значение: День народного единства и День Октябрьской революции. Редакция «Радио 1» расскажет, какие великие события происходили в ноябре, и как принято отмечать памятную дату.

Какой праздник отмечают 7 ноября


Ежегодно седьмого ноября отмечается День Великой Октябрьской социалистической революции, который ранее был известен как День согласия и примирения.

 


Будет ли 7 ноября выходной?

 

7 ноября не является государственным праздником, поэтому выходной не предусмотрен. В ноябре россияне имеют один дополнительный выходной день, но он посвящен празднику — День народного единства, который отмечается четвертого ноября.
 
Исследование: Большинство россиян не знают значения Дня народного единства
Исследование: Большинство россиян не знают значения Дня народного единства

История праздника 7 Ноября


История возникновения торжества, которое имеет важное значение в становлении государства, уходит корнями в XX век. В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде произошло большевистское восстание.Предпосылками к восстанию стали финансовый кризис, обнищание крестьян и затягивание реформ, которые позволили бы улучшить социальное положение людей. 

Временное правительство было свергнуто мятежниками, что послужило зарождению нового государства — Советского Союза. Именно тогда пала Российская империя.
 

Годовщина октябрьской революции: как отмечают



В СССР праздник отмечали широко. В этот день проходили народные гуляния, концерты. Граждане освобождались от работы и приходили на демонстрации.

Позже торжество стало восприниматься неоднозначно. Для одних оно стало началом новой жизни и государственного устройства, другие считали революцию началом катастрофы. В 1996 году при Борисе Ельцине праздник был переименован в День согласия и примирения, чтобы успокоить общественность.

В 2005 году выходной день, приуроченный к торжеству, сдвинулся на 4 ноября. День октябрьской революции считается памятной датой, однако к государственным праздникам не относится.

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«Кровавые» отпечатки рук в поддержку Газы появились на ограде Белого дома
06 ноября 2023, 20:19

Территория рядом с Белым домом в Вашингтоне до сих пор напоминает о масштабной субботней пропалестинской акции: на ограде видны «кровавые» отпечатки рук, а на памятниках — надписи в поддержку сектора Газа и Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 4 ноября в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Палестины. Как стало ​известно, ​в акции приняли участие более ста тысяч человек.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#политолог
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Солист группы «Пошлая Молли» Бледный посоветовал полякам учить русский
06 ноября 2023, 19:20

Фото: iStock/delray77

Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный сказал, что его бесит польский язык.
Он посоветовал полякам в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) учить русский язык.

«Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом языке, когда есть русский язык. Есть же Российская империя, просто вступите в неё, как раньше, и говорите на нормальном языке», —сказал Кирилл Бледный.
Потом музыкант перевёл своё заявление на польский язык с помощью переводчика. 

Ранее Медведев заявил, что Польша может вступить в военный конфликт с Россией и Белоруссией. Польское присутствие на Украине, а также наращивание военного присутствия на границах может привести к прямому столкновению Польши с Россией и Белоруссией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

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