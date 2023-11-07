Из-за падения обломков беспилотника в Севастополе пострадал мужчина

Фото: istock / maxim4e4ek
Из-за упавших обломков сбитого в селе Орловка беспилотного летательного аппарата пострадал один человек. Об этом уведомил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в личном телеграм-канале.
«По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке», — написал глава города.Развожаев сообщил, что пострадавший мужчина сломал руку, больше его жизни ничего не угрожает.
Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ уничтожили места хранения боеприпасов авиации и безэкипажных катеров ВСУ.. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Читайте также:
ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву
WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после инцидента под Киевом
WP: американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за провала ВСУ
Алина Юрчак