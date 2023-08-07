​Из-за риска пожаров на фоне жары в Подмосковье усилили патрулирование лесов

Сотрудники подмосковной лесной охраны провели за неделю около 940 патрулирований земель лесного фонда из-за усиления жары. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

Жаркая и сухая погода увеличивает риск возникновения лесных пожаров. Поэтому в лесах Подмосковья усилили патрулирование, что позволило избежать возгораний в последние 10 дней.



В Комлесхозе добавили, что за прошлую неделю система оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров ежедневно фиксировала подтверждённые пожароопасные объекты. Всего их было 66.





В ведомстве добавил, что сейчас в лесах сухо, и любая искра или уголёк могут привести к серьезным последствиям. Обнаружив возгорание, нужно сообщить о нём по единому номеру 112.

Читайте также:

В Подмосковье из-за жары усилили патрулирование торфяников

Страдающим от агрессивных ос жителям Подмосковья посоветовали потерпеть до конца сентябр

С начала года грибами отравились 108 жителей России















