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Из-за российских мер в Японии дешевеют авто с пробегом

В Японии дешевеют авто с пробегом из-за ограничений, введённых Россией
06 сентября 2023, 19:52
Фото: iStock/mesteban75

Фото: iStock/mesteban75

В Японии наблюдается снижение стоимости подержанных авто из-за ужесточения ограничений на экспорт машин в Россию. На это указывают данные японской компании USS, которая занимается продажей подержанных авто на аукционах.
Во время пандемии COVID-19 цены на подержанные автомобили в Японии зачастую превышали стоимость новых авто из-за длительного ожидания дефицитных в то время полупроводников.

В течение последних двух месяцев цены стабильно снижались. Так, в августе цена автомобилей на аукционе составляла около 6,8 тысяч долларов. Это почти на 7% ниже прошлогодних показателей того же периода.


В Японии ожидают и дальнейшего снижения цен.

Журналисты издания Nikkei предположили, что это может быть связано с введением Россией дополнительных ограничений на экспорт автомобилей в Россию, которые вступили в силу 9 августа.

До введения этих ограничений Россия была одним из основных покупателей подержанных автомобилей из Японии. В страну поставлялось около 20% всех японских автомобилей с пробегом. Теперь, по оценкам экспертов, около половины этого показателя останутся в Японии и заполнят местные рынки, что и скажется в снижении цены.

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#япония
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#автомобили
#пробег
#ограничения
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Заводы Toyota в Японии остановились из-за нехватки места на диске базы данных
06 сентября 2023, 20:00

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Причиной остановки всех 14 предприятий автоконцерна Toyota Motor в Японии стал недостаток места на диске базы данных. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.
В отчете указано, что вынужденная остановка всех сборочных предприятий не была вызвана действиями злоумышленников, а связана с нехваткой объема памяти на серверах, которые контролировали деятельность заводов автоконцерна. Всего остановились 28 производственно-сборочных линий. Во время проведения  работ по сохранению данных производилась также систематизация и удаление устаревшей информации, из-за чего на серверах не хватило места.

Проблема была устранена после форматирования и переноса данных на сервер большего объема. Работа предприятий Toyota Motors была возобновлена на следующий день. Руководство компании принесло извинения своим клиентам и пообещало сделать все возможное, чтобы впредь не допускать подобных сбоев.

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#память
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МИД РФ назвал дискриминацией действия властей Латвии в отношении россиян
06 сентября 2023, 19:26

Фото: iStock/Ingus Kruklitis

Принятые поправки в миграционное законодательство Латвии являются дискриминацией российских граждан, проживающих на её территории. Об этом заявили в МИД РФ.
В ведомстве добавили, что действия латвийских властей нарушают принятые международные нормы о правах человека. В частности, Всеобщую декларацию прав человека, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другое.

В связи с происходящими в стране событиями, в посольство России в Риге постоянно обращаются обеспокоенные соотечественники. Сотрудники консульства оказывают россиянам юридическую помощь, а также отмечают каждый случай дискриминации.

Ранее власти Латвии приняли решение оставить один государственный язык – латышский, а всех проживающих в стране обязали сдавать экзамен на знание языка. Уточняется, что русский язык можно будет изучать, но только в качестве «языка меньшинства», хотя в Латвии проживает порядка 1,8 млн русскоязычных граждан.

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#латвия
#россияне
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#поправки
#посольство
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Общественники предложили разрешить передавать в СНТ без торгов брошенные дачи
06 сентября 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/VvoeVale

Общественное движение «Народный сад» выступило с предложением разрешить органам местного самоуправления передавать брошенные земельные участки в СНТ без торгов.
Также там добавили, что в некоторых населённых пунктах, где есть заброшенные дома, необходимо обеспечить инфраструктуру.

«Чем дальше от крупных городов, тем больше встречается заброшенных земельных участков. Такие вещи происходят там, где земля дешевая и никому не нужна. Эти участки лежат мёртвым грузом на плечах соседей – СНТ и администрация никак ими не занимается, членские взносы тоже не платит», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей лидер общественного движения «Народный сад» Фёдор Мезенцев.

Он добавил, что движение также выступало за распределение заброшенных участков среди многодетных семей.

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#земля
#движение
#снт
#администрация
#дома
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В МО РФ предложили ставить на воинский учет заключенных
Минобороны предложило ставить на воинский учет заключенных в местах лишения свободы
06 сентября 2023, 19:16

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В Минобороны предложили ставить на учет заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, соответствующее сообщение опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Для призывников и военнообязанных граждан, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, предлагают ввести «особый воинский учет». Его будут вести ответственные сотрудники исправительных учреждений, а также военные комиссариаты по месту отбывания наказания. 

При этом, личная явка военнообязанного в военкомат, в этом случае, не обязательна. Об их приеме, этапировании или освобождении должны будут отчитываться сотрудники исправительных учреждений. Сверку планируют сделать ежегодным мероприятием.

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#военные
#учёт
#военкомат
#тюрьма
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Перечислены любимые общественные пространства петербуржцев
Среди горожан стали популярны Новая Голландия и «Севкабель Порт»
06 сентября 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Совместный опрос «Петербургского дневника» и «Единой карты петербуржца» показал, что среди горожан особенно любимыми собственными пространствами стали Новая Голландия и «Севкабель Порт».
Третье место по популярности занял Приморский парк Победы.

Как передаёт «Петербургский дневник», также петербуржцы любят Каменный остров, набережную реки Карповки, исторический парк «Россия – моя история», Никольские Ряды, парк «Взморье» Seaside Park, арт-пространство на Сенной, а также парк на Смоленке.

Ранее стало известно расписание мероприятий, которые пройдут в парке культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды. В период с 6 по 8 сентября в парке «Серебряный» пройдут спортивные мероприятиях, которые могут посетить все желающие жители Подмосковья.

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#парк
#история
#город
#жители
#санкт-петербург
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«Газпром» заявил о категорическом несогласии с заявлениями Молдавии о долге
06 сентября 2023, 19:05

Фото: iStock/MikeMareen

В «Газпроме» выразили категорическое несогласие с решением Кишенева выплатить компании 8,6 из 709 миллионов долларов долга, об этом сообщили представители «Газпрома».
«Отчет аудитора не проходил утверждения Наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договоренностями между ПАО «Газпром» и Правительством Республики Молдова. Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности», - прокомментировали ситуацию в заявлении компании. 

В «Газпроме» намерены отстаивать свои права, поскольку обязанности сторон закреплены в документах, которые регулярно проходят переподписания как с российской стороны, так и с молдавской.

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#газпром
#молдова
#долги
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На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Юрию Шатунову
06 сентября 2023, 18:50

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На могиле Юрия Шатунова, которая располагается на Троекуровском кладбище в Москве, открыли памятник в его честь, сообщает «РИА Новости».
Монумент артисту открыли в день его юбилея. Сегодня Шатунову должно было исполниться 50 лет. 

«Сегодня праздник у всей нашей огромный многомиллионной аудитории, которая любит Юру Шатунова. Сегодня день рождения, принято дарить подарки, принято говорить добрые слова. Наш главный подарок Юре - тот памятник, который вы скоро увидите», - такую речь произнес его друг, режиссер Александр Игудин на церемонии открытия памятника. 

Юрий Шатунов был певцом, музыкантом, композитором, солистом известнейшей группы «Ласковый май».

Певец скончался 23 июня 2022 года из-за закупорки одного из сосудов сердца после инфаркта. В сосудистый центр больницы Шатунов поступил уже в состоянии клинической смерти. Несколько кардиологов-реаниматологов, а также неврологов в течение полутора часов боролись за жизнь певца, но безуспешно.

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#кладбище
#москва
#юбилей
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Россияне стали больше тратить на походы в кинотеатры
06 сентября 2023, 18:41

Фото: istockphoto.com/batuhan toker

Аналитики банка «Русский стандарт» установили, что расходы россиян на походы в кинотеатры за год выросли на 68,16%.
Так, средний чек одной покупки в кинотеатрах, включая билеты и перекус во время фильма, минувшим летом составил 861 руб., в том время как год назад этот показатель ровнялся 512 руб.

«Средний чек одной покупки в кинотеатрах — сюда входит покупка и билета, и традиционного перекуса для кинопросмотра: попкорн, напитки, комбо-наборы — летом текущего года составил 861 руб. Летом 2022 года он был 512 руб.», — приводит NEWS.ru комментарии аналитиков.

Кроме это, россияне стали больше средств тратить и на посещение парков аттракционов, цирков и аквапарков. А самыми популярными видами отдыха у граждан минувшим летом стали спорт и танцы.

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#кино
#россияне
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Глава Каширы Шувалов обсудил с жителями ЖКХ и благоустройство
06 сентября 2023, 18:39

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов принял жителей в администрации муниципалитета и в приёмной местного отделения партии «Единая Россия». Большая часть проблем касалась тем ЖКХ, ремонта, благоустройства, земельных и имущественных вопросов.
«Учтём замечания жительницы Каширы-2 по поводу доработки отдельных элементов комплексного благоустройства, проведённого во дворе дома по улице Новокаширской. Это касается приведения в порядок прилегающей территории, где необходим подвоз грунта», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.
Глава муниципалитета также поручил профильным службам подумать о обустройстве тротуара в районе школы на станции Кашира и по результатам обследования составить акт на опиловку деревьев.

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