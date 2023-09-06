Из-за российских мер в Японии дешевеют авто с пробегом

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В Японии наблюдается снижение стоимости подержанных авто из-за ужесточения ограничений на экспорт машин в Россию. На это указывают данные японской компании USS, которая занимается продажей подержанных авто на аукционах.
Во время пандемии COVID-19 цены на подержанные автомобили в Японии зачастую превышали стоимость новых авто из-за длительного ожидания дефицитных в то время полупроводников.
В течение последних двух месяцев цены стабильно снижались. Так, в августе цена автомобилей на аукционе составляла около 6,8 тысяч долларов. Это почти на 7% ниже прошлогодних показателей того же периода.
В Японии ожидают и дальнейшего снижения цен.
Журналисты издания Nikkei предположили, что это может быть связано с введением Россией дополнительных ограничений на экспорт автомобилей в Россию, которые вступили в силу 9 августа.
До введения этих ограничений Россия была одним из основных покупателей подержанных автомобилей из Японии. В страну поставлялось около 20% всех японских автомобилей с пробегом. Теперь, по оценкам экспертов, около половины этого показателя останутся в Японии и заполнят местные рынки, что и скажется в снижении цены.
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В течение последних двух месяцев цены стабильно снижались. Так, в августе цена автомобилей на аукционе составляла около 6,8 тысяч долларов. Это почти на 7% ниже прошлогодних показателей того же периода.
Журналисты издания Nikkei предположили, что это может быть связано с введением Россией дополнительных ограничений на экспорт автомобилей в Россию, которые вступили в силу 9 августа.
До введения этих ограничений Россия была одним из основных покупателей подержанных автомобилей из Японии. В страну поставлялось около 20% всех японских автомобилей с пробегом. Теперь, по оценкам экспертов, около половины этого показателя останутся в Японии и заполнят местные рынки, что и скажется в снижении цены.
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Анастасия Чинкова