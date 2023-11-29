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Из-за снегопада аэропорты Москвы начали массово отменять или задерживать рейсы

29 ноября 2023, 23:54
Фото: iStock/anyaberkut

Фото: iStock/anyaberkut

Более двух десятков авиарейсов было задержано или отменено на фоне снегопада сразу в трех московских аэропортах — Внукове, Домодедове и Шереметьеве. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание», которые приводит газета «Известия».

Так, по информации на 22:47 мск 29 октября во Внукове задержали пять рейсов и три отменили. В Домодедове задержали семь и один отменили. В Шереметьеве пять рейсов задержаны и два отменены.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что снегопад представляет серьёзную угрозу для полётов зимой. По его словам, когда снег падает на самолёт, он покрывает управляющую поверхность, которую надо обработать противообледенительной жидкостью. Большую сложность представляет подготовка, а не управление самолётом в плохую погоду. Специальной техники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много. Поэтому рейсы часто задерживают из-за непогоды.

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#задержки
#снегопад
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Мэр Донецка заявил, что Адама Кадырова не делали почётным гражданином города
Мэр Донецка Кулемзин: Сын Кадырова не становился почётным гражданином города
30 ноября 2023, 00:12

Фото: iStock/Ianm35

Мэр Донецка Алексей Кулемзин официально опроверг присвоение Адаму Кадырову звания почётного гражданина города. Об этом градоначальник написал в своём Telegram-канале. По его словам, украинские хакеры взломали сайт донецкой администрации, где ранее было опубликовано фейковое распоряжение.
«На данный момент специалистами принимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПСО Украины», — написал Кулемзин, призвав жителей города доверять только проверенным источникам информации.

Ранее Baza со ссылкой на распоряжение администрации Донецка сообщила о том, что 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал почётным гражданином города, поскольку он «внёс весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный».

17 ноября Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. А 9 ноября трёх сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий». Ещё раньше, 5 ноября, Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности своего отца.

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#рамзан кадыров
#донецк
#хакер
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Волонтёры из Жуковского очистили от снега мемориалы Великой Отечественной войны
29 ноября 2023, 21:35

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Студенческий волонтёрский отряд Авиационного техникума им. В. А. Казакова Жуковского очистил от снега памятник, мемориал и Вечный огонь в городе, посвящённые памяти о событиях Великой Отечественной войны. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Отмечается, что чистка снега проходила в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам» от Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Как передали в пресс-службе, участие в такой патриотической акции очень важно для студентов техникума, поскольку позволяет не только почтить память о героях Великой Отечественной войны, но и внести свой вклад в сохранение исторического наследия нашей страны. Для ребят уборка снега на памятниках и мемориалах является символическим актом.

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#уборка
#память
#волонтёр
#студент
#история
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Студент из Жуковского стал добровольцем на форуме-выставке «Россия»
29 ноября 2023, 21:18

Фото: Радио 1

Студент-волонтёр Авиационного техникума им. В. А. Казакова, Тимофей Салтаев стал добровольцем на форуме-выставке «Россия». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский со ссылкой на пресс-службу министерства образования Московской области.
Уточняется, что Тимофей оказывал на мероприятии помощь, выполняя различные задачи, включая обеспечение порядка и безопасности, встречу гостей и сопровождение их к стендам. Ему также удалось пообщаться с различными людьми, включая представителей делового сообщества и специалистов из различных сфер деятельности.

На мероприятии Тимофей показал высокие профессионализм, ответственность и активное участие в организации и проведении выставки. В пресс-службе отметили непреходящий вклад молодого человека в обеспечение комфортной обстановки и безопасность на форуме.

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#россия
#помощь
#выставки
#волонтёр
#студент
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Путин назвал перспективное направление в российской науке
Путин заявил, что генетика – наиболее перспективное направление исследований
29 ноября 2023, 20:27

Фото: iStock/Mongkolchon Akesin

Генетические исследования являются наиболее перспективным направлением в России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе Конгресса молодых учёных.
По словам президента, отношение к генетике в России сильно поменялось. Учёные, которые будут иметь успех в этой области, будут лучшими и получат судьбоносные преимущества, подчеркнул Путин. 

Глава государства призвал внимательно относиться к области генетики, чтобы не пропустить важные моменты. 

Ранее президент в ходе Конгресса отметил, что Россия смогла слезть с технической иглы Запада, на которую страну подсадили в надежде, что слезть с неё практически невозможно. Однако российские учёные своим трудом разрушили все ожидания Запада.  

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#владимир путин
#наука
#медицина
#развитие
#ученые
#россия
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Росстат: безработица в России достигла рекордно низких показателей
Росстат: безработица впервые в истории России достигла 2,9%
29 ноября 2023, 19:58

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Уровень безработицы в России в октябре достиг минимальных значений за всю новейшую историю страны, следует из данных Росстата.
Отмечается, показатель безработицы составил 2,9%, что является минимальным значением с начала 1990-х годов. 
 
До этого, в течение трёх месяцев безработица оценивалась в 3%. 

Показать безработицы оценивается исходя из результатов выборочных опросов. В прошлом месяце порядка 2,2 миллионов россиян в возрасте от 15 лет были не трудоустроены, но активно занимались поиском работы. 

Численность безработных россиян сократилась на 23%, по сравнению с данными того же периода прошлого года. Так, в октябре этого года количество работающих россиян составило 74,1 миллиона человек, а в прошлом – 72,1 миллиона человек. 

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#росстат
#безработица
#россия
#статистика
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В России состоится первый фестиваль авторов новых детских песен «Шаинский-Фест»
29 ноября 2023, 19:56

В 2024 году в России состоится первый Международный фестиваль авторов новых детских песен «Шаинский-Фест». Проект носит имя известного композитора, патриарха музыки для детей, Народного артиста РФ Владимира Яковлевича Шаинского.
Целями проекта является возрождение жанра детской песни в России, открытие новых авторов и отбор на конкурсной основе лучших произведений, которые были написаны для самых юных слушателей, популяризация данным произведений с помощью медийных возможностей фестиваля. 

Финальный этап Фестиваля пройдет в Международный день защиты детей 1 июня 2024 года в Москве на сцене Государственного Кремлевского Дворца в рамках концертной программы «Всё лучшее — детям!» с последующей трансляцией на одном из федеральных телеканалов.

Отмечается, что региональный этап фестиваля «Шаинский-Фест» пройдет Подмосковье в феврале-апреле следующего года.

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#подмосковье
#фестиваль
#проект
#день защиты детей
#рф
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Депутат Алтухов: В Госдуму внесли законопроект о разрешении рекламы виноделен
29 ноября 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek

Зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов сообщил, что парламентарии от Краснодарского края внесли в Госдуму законопроект, разрешающий рекламу виноделен.
Необходимость принятия таких мер объясняется тем, что реклама привлечёт туристов и способствует развитию отрасли, поддерживаемой государством.

«Считаем важным поддержать эти инвестиции рекламой винодельческой культуры, привлечь туристов к изучению специфики технологий производства и уникальных виноградо-винодельческих терруаров. Рекламировать марки и узнаваемые очертания бутылок будет по-прежнему нельзя, но появится возможность получать наглядную информацию об уникальных локальных винодельнях и энотуристических маршрутах», — уточнил в беседе с NEWS.ru Алтухов.

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#инвестиции
#реклама
#вино
#госдума
#алкоголь
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Глава Истры Витушева рассказала о подготовке лыжных трасс в округе
29 ноября 2023, 19:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

В городском округе Истра предстоящей зимой будут работать пять бесплатных лыжных трасс. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева.
Она отметила, что в настоящее время одна из трасс уже полностью готова к приёму гостей и жителей округа. Трасса оборудована в деревне Головино на базе спортивной школы олимпийского резерва «Истина». 22 ноября там состоялись первые спортивные старты, в которых приняли участие профессиональные спортсмены и любители лыжного спорта. 

По словам Витушевой, протяжённость трассы на данный момент составляет пять километров, что обеспечивается с помощью снеговых пушек. Но как только наступят более благоприятные погодные условия, трасса вырастет в длину до 15 километров. 

Помимо этой зоны для катания на лыжах, в городском округе Истра откроется ещё четыре площадки: в Глебовском, около ж/д станции «Холщевики»; в Павловской Слободе, в лесопарке «ШИШКИН ЛЕС»; в Агрогородке, в районе дома №6 и в микрорайоне «Восточный», «Соколиная гора». 

В общей сложности все пять трасс составят в длину свыше 30 километров. 

Все желающие могут посещать их абсолютно бесплатно. А на трассах в Павловской Слободе и Головино можно взять инвентарь в прокат. 

Витушева добавила, что трассы будут полностью готовы после того, как высота снежного покрова достигнет 15 сантиметров. 

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#татьяна витушева
#истра
#лыжи
#трассы
#спорт
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Памятник Врангелю в Ростове-на-Дону снесли после жалоб коммунистов
Don Mash: В Ростове-на-Дону снесли памятник Врангелю после критики коммунистов
29 ноября 2023, 19:24

Фото: istock / Ton Khivintsev

В Ростове-на-Дону снесли памятник барону Врангелю, который воевал с большевиками во время Гражданской войны.
Как сообщает телеграм-канал Don Mash, бюст простоял меньше двух месяцев. Бюст Врангеля открыли в начале ноября, в 106-ю годовщину Октябрьской социалистической революции. Монумент установили  на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса по инициативе историко-просветительского общества имени императора Александра III.

Сторонники левых политических сил выступали против памятника, а в КПРФ установку бюста сочли за провокацию.

Ранее сообщалось, что в подмосковном селе Болдино установили памятник историку, государственному деятелю Петровской эпохи, основателю Екатеринбурга Василию Татищеву. На торжественное открытие приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв и помощник президента РФ, Владимир Мединский. 

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#кпрф
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