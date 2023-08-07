Избегать пустых разговоров и упорно трудиться: гороскоп для всех знаков зодиака с 7 по 13 августа

Фото: IStock/fizkes
Овны в предстоящую неделю почувствуют силу своего слова. Этот знак будет убедительным и сможет отстоять свою позицию.
Близнецы смогут выполнить данные ранее обещания, а в ответ получат поддержку и помощь.
Ракам необходимо хорошо питаться, а в конце недели и на выходных — снизить нагрузку и отдохнуть.
Львам захочется весело проводить время и делиться своей энергией с окружающими.
Девам важно избегать споров. Особенно, если они дорожат сложившимися отношениями. Также рекомендуется проявлять решительность и смело браться за дела.
Весы захотят романтики. Но на этой неделе им лучше заранее планировать свидания, а выбирая подарок нужно руководствоваться интересами партнёра.
Скорпионы ощутят прилив сил и смогут активно себя проявить. В любви они будут страстными и чувственным.
Стрельцам нужно быть оптимистами и мыслить позитивно. Высокая самооценка им сейчас просто необходима.
Козерогу желательно проявить щедрость к близким людям и побаловать их своим внимание и подарками.
Водолей сможет решить много важных и насущных вопросов, при этом, важно не забыть уделить время своим любимым занятиям и хобби.
Рыбы проявят сочувствие в близких отношениях. А в ответ получат положительный эмоциональный отклик и заботу.
Читайте также:
Россиянам назвали топ-5 самых популярных современных гаданий
«Экстрасенс» Даная Марковская заявила, что приметы действуют ровно с той силой, с которой в них верит человек
Нумеролог Панферова рассказала, какие камни подходят для энергетической защиты