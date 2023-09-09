«Избирательное позорище»: в Геленджике наблюдателям на выборах выдали повестки

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На одном из участков голосования наблюдателям выдали повестки в военкомат для уточнения личных данных. Об этом в своём Telegram-канале сообщил член ЦК КПРФ, депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов.
Он рассказал, что «выборные жулики» приходили на избирательные участки и вручали повестки наблюдателям, чтобы напугать их и посеять панику.
Дежурный военного комиссариата города Геленджика в беседе с URA.RU заявил, что никакая спланированная официальная выдача повесток не осуществлялась. То, что получили наблюдатели, является фейком, цель которого – напугать граждан.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что уже текущей осенью планируется принять законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу в рамках мобилизации.
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Дежурный военного комиссариата города Геленджика в беседе с URA.RU заявил, что никакая спланированная официальная выдача повесток не осуществлялась. То, что получили наблюдатели, является фейком, цель которого – напугать граждан.
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Анастасия Чинкова