Избирком ДНР: критики выборов добиваются массового скопления избирателей в Единый день голосования

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Критики, выступающие против проведения досрочного этапа выборов Народного совета в ДНР, добиваются массовых скоплений избирателей на участках в Единый день голосования. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий.
Высоцкий вспомнил, как в 2022 году по массовым скоплениям жителей ДНР украинские военные наносили артиллерийские удары. Таким образом и в нынешнее время критики стремятся поставить граждан под угрозу.
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Анастасия Чинкова