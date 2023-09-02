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Избирком ДНР: критики выборов добиваются массового скопления избирателей в Единый день голосования

02 сентября 2023, 19:42
Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Критики, выступающие против проведения досрочного этапа выборов Народного совета в ДНР, добиваются массовых скоплений избирателей на участках в Единый день голосования. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

Выборы в ДНР пройдут в Единый день голосования 10 сентября. С 31 августа стартовало досрочное голосование в регионах, подвергающихся обстрелам. Оно пройдёт до 7 сентября. В досрочных выборах участвуют 495 избирательных комиссий из 615. За два дня явка составила 11,6%.

Высоцкий вспомнил, как в 2022 году по массовым скоплениям жителей ДНР украинские военные наносили артиллерийские удары. Таким образом и в нынешнее время критики стремятся поставить граждан под угрозу.

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#днр
#выборы
#голосование
#избирком
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На выборах в Народный совет ДНР досрочно проголосовали 24,61% жителей
02 сентября 2023, 20:01

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

За три дня досрочного голосования избирательные пункты посетили 24,61% жителей региона. Об этом сообщил глава избиркома Владимир Высоцкий.
Он уточнил, что это данные выборов Народного совета ДНР. А на выборы в горсовет Донецка пришли 27,38% жителей.
Высоцкий также отметил, что данная статистика взята из участков, расположенных на территориях, подверженных обстрелу.

Выборы в ДНР пройдут в Единый день голосования 10 сентября. В настоящее время проходит досрочный этап, который продлится до 7 сентября. 

Ранее Высоцкий сообщал, что критики досрочного голосования добиваются массовых скоплений в Единый день голосования, что создаёт угрозу для жителей региона.

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#днр
#выборы
#голосование
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Председатель ОНК Волков: во всех СИЗО Москвы хотят запустить «онлайн-аптеки»
02 сентября 2023, 19:21

Фото: iStock/AlexRaths

В следственных изоляторах Москвы хотят запустить сервис онлайн продажи лекарств. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель ОНК Георгий Волков.
В настоящее время такая услуга под названием «онлайн-аптека» уже действует в женском СИЗО.

Волков заявил, что онлайн-аптеки необходимы в СИЗО как для содержащихся в них людей, так и для родственников, которые их навещают.

Ранее сообщалось, что юрист и общественный деятель Илья Ремесло поддержал идею доставки интернет-заказов в колонии. Однако он уточнил, что важно ответственно подойти к реализации этого проекта, чтобы заключённые не имели возможности получить запрещённые товары.

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#сизо
#аптека
#интернет
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#лекарства
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Умер солист Большого театра Максим Пастер
02 сентября 2023, 19:02

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Не стало знаменитого оперного певца, солиста Большого театра Максима Пастера. 47-летний артист скончался в Махачкале. Сообщение об этой печальной новости появилось в телеграм-канале Большого театра.
Тенор Максим Пастер — уроженец Харькова и выпускник Харьковского государственного института искусств, после окончания которого он солировал в Харьковском государственном театре оперы и балета. Дебютировал в Большом театре в 2003 году, исполнив партию Баяна в опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Через год был принят в труппу.

С 2013 года Максим Пастер преподавал в Российской академии театрального искусства на кафедре вокального искусства. В 2016 году стал участником международного проекта «Теноры XXI века».

Пастер был лауреатом множества международных конкурсов, обладателем различных наград и премий. В 2002 году удостоился специального приза Международного конкурса имени Чайковского, в 2007 году завоевал III  премию на этом же конкурсе. Также он обладатель премии Фонда Ирины Архиповой.

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#харьков
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Депутат Нилов обратится в Банк России с просьбой создать систему защиты граждан от телефонных мошенников
02 сентября 2023, 19:01

Фото: iStock/artoleshko

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов планирует написать обращение в Банк России с просьбой обеспечить защиту граждан от звонков мошенников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что посоветует руководству Центробанка обратить внимание на то, как поступили в Тинькофф. Там разработали многоступенчатую защиту клиентов от мошенников, которая включает в себя определение телефонных номеров и отклонение подозрительных звонков. А при попытке клиента перевести сумму, превышающую установленный лимит, ему будет предложено сделать селфи, ввести код из СМС или принять звонок из колл-центра для обеспечения дополнительной безопасности. Если мошеннику удастся обойти эту систему и всё-таки вывести деньги с счёта клиента, банк обязан вернуть эту сумму в течение суток.

Нилов отметил, что банк Тинькофф разработал уникальную систему, которую крайне трудно взломать. И занимался этим банк во время того, как власти и граждане пытались понять, что делать с огромными масштабами «телефонных» похищений денег.

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#банк россии
#госдума
#защита
#россияне
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Папа Римский в ходе поездки в Монголию заявил о важности построения мирного будущего
02 сентября 2023, 18:41

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Папа Римский Франциск в ходе встречи с руководством Монголии сообщил о важности построения мирного будущего на фоне многочисленных мировых конфликтов. Об этом сообщает агентство ANSA.
Он выразил надежду на создание условий для мирного урегулирования конфликтов и пожелал, чтобы впредь любые разногласия между странами решались путём диалога.

Кроме того, Франциск призвал руководство Монголии вместе работать над построением мирного будущего. Он заявил, что страна идёт правильным путём в первую очередь потому, что отказалась от распространения ядерного оружия. По его словам, Монголия старается обеспечивать «мир во всём мире», что Ватикан также будет поддерживать. 

Поездка Франциска в Монголию знаменательна, поскольку он стал первым Папой Римским, посетившим это страну. В государстве около 2 тысяч человек исповедуют католицизм. Дипломатические отношения Ватикана и Монголии были установлены в 1990 году.

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#будущее
#встреча
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Associated Press: В США отменили возрастные ограничения на просмотр порнографии
02 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto/M-Production

В США отменили любые возрастные ограничения на порнографию. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщило информационное издание Associated Press.
Как указано в публикации, федеральный судья США принял решение об отмене закона штата Техас, который требовал обязательного подтверждения возраста пользователя при посещении веб-сайтов с порнографическим контентом. Помимо этого, судья также наложил запрет на осуществление генеральной прокуратурой штата контроля за соблюдением этого закона.

Таким образом, в Соединенных Штатах юридически был закреплен прецедент отмены возрастного ограничения на просмотр порнографических материалов и посещение порносайтов. Американская демократия и толерантность продолжает делать все новые «прогрессивные» шаги.

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#судья
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Глава Одинцовского городского округа Иванов рассказал об открытии второго корпуса гимназии №14
Глава округа Андрей Иванов поздравил учеников и учителей гимназии №14 в Одинцово с Днём знаний
02 сентября 2023, 15:51

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил с Днём знаний учителей и учеников гимназии №14. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Праздничная линейка прошла во дворе нового корпуса, который пристроили к основному зданию гимназии. В настоящее время около него облагораживается окружающая территория, проводится уборка помещений и повторно тестируется оборудование. Корпус рассчитан на 500 учеников и откроет свои двери 11 сентября.

По словам Иванова, линейка, прошедшая во дворе нового корпуса гимназии №14 в Одинцово – это важное событие для всего города, поскольку возвести это сооружение планировалось ещё 20 лет назад. В то время реализовать проект не получилось, но сейчас удалось наверстать упущенное.

Глава Одинцовского округа отметил, что появление корпуса на 500 мест разгрузит сразу несколько школ города.

Кроме того, открытие новой части гимназии позволит убрать вторую смену. В корпусе будут учиться школьники 6-11 классов, а в первом здании останется начальная школа.

Помимо этого, Иванов рассказал «Радио 1», что в этом году гимназия №14 получила новое спортивное оснащение в рамках проекта «Открытый стадион». Был обустроен новый школьный стадион, оборудованы площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, а также появились детский спортивный комплекс и площадка с тренажёрами. 

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#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#гимназия
#день знаний
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В Волгоградской школе назначен новый учитель в класс, где дети не говорят по-русски
02 сентября 2023, 15:41

Фото: istockphoto/dolgachov

В сентябре 2022 года в школе № 33 поселка Аэропорт Волгограда организовали отдельный класс для детей из семей мигрантов, которые плохо знают русский язык. В пятницу, 1 сентября, СМИ сообщили, что класс покинула учительница. Сейчас детям представлен новый педагог.
Как рассказала РИА Новости председатель комитета науки и образования Волгоградской области Лариса Савина, новый учитель — опытный педагог, имеющий первую категорию. Учебный процесс для ребят не будет нарушен. Они занимаются по специально разработанной для них программе. Чиновница выразила уверенность, что с новым педагогом все сложится наилучшим образом.

Лариса Савина уточнила, что учительница, которая в прошлом году занималась с детьми мигрантов по специальной программе, не ушла из школы. Она осуществляла классное руководство в двух классах, а в этом учебном году попросила снизить нагрузку. Класс состоит из 15 учеников. Как сообщили в мэрии города, это дети уроженцев стран СНГ, которые находятся в России на законных основаниях.

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#учитель
#педагог
#дети
#школы
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Росатом и Академия наук Белоруссии продолжают проведение переговоров о проекте ядерного реактора
02 сентября 2023, 14:35

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Росатом продолжает проведение переговоров с белорусскими партнёрами о проекте исследовательского ядерного реактора. Об этом заявил директор станового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий на открытии фестиваля науки в Минске.
Он рассказал, что для реализации этого проекта необходимо сначала провести несколько этапов переговоров, подписать контракт с Национальной академией наук в Белоруссии. Затем нужно разработать окончательный макет реактора, продумать все детали его конструкции и дальнейшей эксплуатации. 

Переговоры двух сторон проводятся на базе Объединённого института энергетических и ядерных исследований в Соснах.

Окончательное решение о реализации проекта будет принято до конца этого года.

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#белоруссия
#россия
#переговоры
#ядерное
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