Избитый в Чечне адвокат Немов награжден орденом «За верность адвокатскому долгу»

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Избитый в Чечне адвокат Александр Немов получил орден «За верность адвокатскому долгу», об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.
«Президент ФПА РФ Светлана Володина поблагодарила за мужество и стойкость адвоката Палаты адвокатов Нижегородской области Александра Немова, отметив, что в ходе работы по делу он выезжал в Чеченскую Республику 49 раз», - прокомментировали ситуацию в ФПА.Напомним, 4 июля адвокат Александр Немов и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.
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