Избивший девушку на Камчатке рецидивист заявил, что «его хотят очернить»

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Пострадавшая пришла в сознание, но до сих пор в сильном шоке. Она не говорит даже со следователем из-за сломанной челюсти. И сможет ли до конца вообще оправиться от такой жестокой расправы — неизвестно. Неравнодушные местные жители передали ей в больницу предметы первой необходимости, приносят ей сладости и подарки, чтобы хоть как-то поддержать.
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