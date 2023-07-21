Издание The Guardian сообщило, какой летний месяц станет самым жарким в истории наблюдения

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Ведущий эксперт NASA по климату Гэвин Шмидт сообщил, что июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.
Для ученых изменения погоды не стали неожиданностью, так как в течение последних 40 лет температура постоянно росла. 2024 год будет ещё жарче. В настоящее время самым жарким годом был признан 2016. На встрече NASA эксперты отметили, что жара напрямую связана с выбросами парниковых газов.
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