Изменения в расписании на Казанском направлении

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На участке Москва-Казанская – Перовозакроют один из путей по направлению в Москву до 3 августа, будут работать оставшиеся три пути. Часть поездов в связи с этим отменена, скорректирован график остановки электропоездов. Электропоезда будут ходить с увеличенными интервалами: до 10-20 минут в часы пик, а в течение дня интервалы увеличены до 30-40 минут.
Актуальное расписание можно узнать на официальном сайте АО «Центральная ППК или в мобильном приложении компании.Читайте также:
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