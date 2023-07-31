Изменения в расписании на Казанском направлении

График движения пригородных поездов на участке Москва-Казанская – Перово скорректирован в ходе работ по строительству поворотного тоннеля в рамках подготовки инфраструктуры к запуску МЦД-3.





На участке Москва-Казанская – Перовозакроют один из путей по направлению в Москву до 3 августа, будут работать оставшиеся три пути. Часть поездов в связи с этим отменена, скорректирован график остановки электропоездов. Электропоезда будут ходить с увеличенными интервалами: до 10-20 минут в часы пик, а в течение дня интервалы увеличены до 30-40 минут.

Актуальное расписание можно узнать на официальном сайте АО «Центральная ППК или в мобильном приложении компании.