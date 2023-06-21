Изобразить поплавок и кричать: как спасти себя и утопающего на воде

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Заслуженный спасатель рассказал о правилах поведения на воде для взрослого и ребенка
С приходом тепла дети и взрослые отправились на водоемы открывать купальный сезон. В некоторых регионах уже зафиксировали случаи гибели людей на воде. «Радио 1» совместно с заслуженным спасателем России, членом Общественной палаты Московской области Сергеем Щетининым сделало подборку правил и рекомендаций, которые помогут избежать несчастных случаев во время купания.
Помните, что нырять в неизвестном месте опасно – можно удариться головой о грунт, корягу. Это может привести к перелому шейных позвонков или гибели.
Также опасно нырять с плотов катеров, лодок и пристаней. Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов, подплывать близко к идущим судам, не следует заплывать за границы зоны купания
Важно: если вы не знаете приемы спасения, лучше не испытывать судьбу, а сразу обратиться к специалисту.
Если это специализированный пляж, то на нем, как правило, дежурят спасатели. За помощью можно обратиться к ним. Если специалистов не оказалось на месте в момент ЧП, можно использовать «концы Александрова» или круг, который должен быть на пляже.
Ранее стало известно, что тело 8-летнего мальчика извлекли из реки Клязьма в подмосковном Щелково.
Не купаться без взрослыхВзрослые должны помнить, что отдых с ребенком у воды – это большая ответственность и работа. Нельзя отпускать детей на воду в одиночку, всегда следите за тем, чтобы чадо находилось в поле вашего зрения. Если ребенок еще не умеет плавать, то заходить в воду с ним можно только на руках и с использованием жилета или нарукавников.
«Важное напоминание как детям, так и родителям: купаться нужно только в разрешенных местах, где дежурят спасатели и оборудовано место для захода в воду. Вход в воду должен быть плавным, дно должно быть чистым, там не должно быть никаких камней, конструкций, препятствий. Для детей — мелководье».
Также опасно нырять с плотов катеров, лодок и пристаней. Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов, подплывать близко к идущим судам, не следует заплывать за границы зоны купания
Как правильно заходить в воду?Если на улице стоит жара, то резкое погружение в воду может нанести вред вашему здоровью. Особенно это опасно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями,
«Например, вы сидели на солнышке, у вас организм нагрелся до 40 градусов и тут вы сразу ныряете в воду, температура которой 23-25 градусов. Перепад в 20 градусов даже для здорового человека – это шок, а для человека с хроническими заболеваниями тем более», — сказал Щетинин.Чтобы избежать нагрузки на организм, спуск в воду должен быть плавным. Специалисты рекомендуют сначала обтереться водой, в которую будете погружаться, и только после этого заходить в водоем без резких движений.
Никакого алкоголяПо статистике чаще всего тонут на воде те, кто перед этим употребил алкоголь. В связи с этим спасатели напоминают, что плаванье в алкогольном состоянии может привести к летальному исходу.
«Человек набрался на берегу алкоголя, ему этот водоем по колено, он считает себя чемпионом мира по плаванью, в этот момент начинается условное соревнование среди выпивших: кто быстрее доплывет, кто глубже нырнет. В этом состоянии нужно собрать остатки трезвости и вспомнить, что купаться пьяным очень опасно».
Что делать, если начал тонуть?В момент, когда дно ушло из-под ног, важно сохранить спокойствие. Из-за тревоги и паники положение человека на воде может только ухудшиться. Спасатели советуют в такой ситуации найти силы и сконцентрироваться, набрать как можно больше воздуха и изобразить поплавок, не делать никаких движений руками и ногами. Постепенно тело будет всплывать на поверхность, там появится возможность вздохнуть.
«Если рядом есть берег, то надо подавать сигналы: махать руками или выдохнуть и крикнуть “спасите”, затем опять набрать воздух».
Как помочь тонущему человеку?Когда человек тонет, он находится на краю смерти, его основная задача – выжить. В этот момент он будет использовать в качестве опоры все, что находится рядом. Если неподготовленный человек попробует спасти утопающего, он также может пострадать и утонуть.
Важно: если вы не знаете приемы спасения, лучше не испытывать судьбу, а сразу обратиться к специалисту.
Если это специализированный пляж, то на нем, как правило, дежурят спасатели. За помощью можно обратиться к ним. Если специалистов не оказалось на месте в момент ЧП, можно использовать «концы Александрова» или круг, который должен быть на пляже.
Ранее стало известно, что тело 8-летнего мальчика извлекли из реки Клязьма в подмосковном Щелково.
Екатерина Шмакова