Израиль эвакуировал тысячи палестинцев на южную часть сектора Газа

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Более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из города Газа в южную часть сектора. Об этом сообщил официальный представитель вооружённых сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, слова которого приводит издание The Times of Israel.
Он отметил, что израильские военные придерживаются международного права при эвакуации мирных жителей, чтобы минимизировать ущерб, который может быть им причинён.
Ранее сообщалось, что в секторе Газа погибли 2600 мирных жителей, ещё девять тысяч получили ранения.
На израильской стороне жертвами обстрелов в общей сложности стали порядка пяти тысяч человек, из которых 1500 погибли.
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Анастасия Чинкова