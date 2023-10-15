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Израиль эвакуировал тысячи палестинцев на южную часть сектора Газа

The Times of Israel: на юг сектора Газа эвакуировали более 600 тысяч палестинцев
15 октября 2023, 21:45
Фото: iStock/rrodrickbeiler

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из города Газа в южную часть сектора. Об этом сообщил официальный представитель вооружённых сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, слова которого приводит издание The Times of Israel.
Он отметил, что израильские военные придерживаются международного права при эвакуации мирных жителей, чтобы минимизировать ущерб, который может быть им причинён.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа погибли 2600 мирных жителей, ещё девять тысяч получили ранения.


На израильской стороне жертвами обстрелов в общей сложности стали порядка пяти тысяч человек, из которых 1500 погибли.

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#израиль
#палестина
#жители
#эвакуация
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Стало известно, чем занимается Чубайс после возвращения в Израиль
Журналист Венедиктов*: Чубайс разбирает гумпомощь для пострадавших в Израиле
15 октября 2023, 21:15

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Бывшего главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса обнаружили в Израиле разбирающим гуманитарную помощь пострадавшим в результате обстрелов палестинскими боевиками ХАМАС. Фотографии, на которых запечатлён Чубайс, опубликовал журналист Алексей Венедиктов*.
Уточняется, что разбирать гуманитарную помощь Чубайсу помогает его супруга, режиссёр Авдотья Смирнова.

Ранее сообщалось, что 11 октября после поездки в Дубай Чубайс вернулся в Израиль. 

По словам президента России Владимира Путина, который вспомнил о бывшем главе «Роснано», Чубайс просто «удрал» из России. После этого в корпорации образовалась «финансовая дыра».

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#израиль
#гуманитарная помощь
#палестина
#обстрел
#население
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На губернатора ХМАО Комарову написали заявление за дискредитацию ВС РФ
15 октября 2023, 19:19

Фото: iStock/Akintevs

Тюменский общественник Юрий Рябцев обратился с заявлением в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Наталью Комарову.
86.ru пишет, что мужчина обвинил её в дискредитации Вооруженных сил РФ. Причиной для заявления стали высказывания Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска.

Супруга участника СВО пожаловалась Комаровой, что её муж не получил обмундирование и амуницию, которые должны выдавать по контракту. Она привела пример: военным из отряда мужа не выдали рюкзаки. Губернатор переадресовала этот вопрос в Минобороны и сказала, что регион не готовился к конфликту на Украине.

«Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы безусловно будут присутствовать — это такие же люди, как все. Вот у вас все всегда на работе получается? У меня не всегда», — сказала Наталья Комарова.
Но губернатор обещала рассмотреть заявку обратившейся к ней женщины. По словам Комаровой, ХМАО сотрудничает с Минобороны и старается максимально удовлетворять потребности жителей региона на линии боевого соприкосновения.
 
Рябцев отметил в заявлении, что высказывание Комаровой "направлено на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. А также содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных сил». По его словам, он возмущен что за подобные заявления могут наказать обычного россиянина, а представителя власти — нет.

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#губернатор
#заявление
#вс рф
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Ройзман* дал комментарий на фоне слухов о своём родстве с генералом Суровикиным
15 октября 2023, 18:49

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) прокомментировал слухи о своём родстве с генералом Сергеем Суровикиным.
74.ru пишет, что появились слухи о том, что Ройзман* может быть родственником бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО, генерала Сергея Суровикина, а именно троюродным братом. Источники данной информации ссылались на предпринимателя и медиаменеджера Демьяна Кудрявцева.
 
Евгений Ройзман* рассказал, что уже несколько человек обратились к нему с этим вопросом, но ему ничего неизвестно о таком родстве.
По его словам, в телеграм-каналах написано, что они с Суровикиным приходятся родственники по материнской линии.
 
«Я позвонил маминой родне в деревню, там вообще не слышали о таком», —рассказал Ройзман*.
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*признан в РФ иноагентом
#новости
#иностранный агент
#россия
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В Берлине на домах, где живут евреи, начали рисовать звезду Давида
15 октября 2023, 17:38

Фото: istockphoto/happyphoton

Звезду Давида стали рисовать на берлинских домах, где живут евреи. Полиция начала расследование.
Газета The Times of Israel пишет, что несколько евреев, которые живут в Берлине, рассказали, что обнаружили звезду Давида на своих домах или зданиях, рядом с которыми они живут. Полиция усилила безопасность вокруг объектов, которые принадлежат еврейской общине. Евреи, которые обнаружили звезду Давида на своих домах, начали опасаться за свою жизнь и жизнь близких.
 
Издание уточнило, что во время холокоста нацисты крепили евреям на грудь звезду Давида.

Ранее сообщалось, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе будет отложена на несколько дней. Цель операции – ликвидация высшей политической и военной иерархии ХАМАС, в том числе лидера движения Яхьи Синвара, а также захват города Газа. Наземная операция Израиля должна стать крупнейшей со времён вторжения в Ливан в 2006 году. В пятницу в сектор Газа проникли разведывательные группы израильской армии, но официально о начале операции ещё не объявляли.

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#германия
#израиль
#новости
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Кадыров назвал своего сына Адама «героем всех мусульман»
15 октября 2023, 16:01

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своего сына Адама «героем всех мусульман». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, который публично сжёг Коран на фоне мечети в Волгограде. 

Глава Чечни остался доволен действиями своего сына и назвал его «героем всех мусульман». 

Напомним, что в мае этого года в Волгограде сотрудники полиции задержали молодого человека, который публично сжёг Коран на фоне мечети. Позднее он признался, что за проведение этой акции ему заплатили украинские спецслужбы. 

Ранее глава Чеченской республики выложил видео, на котором запечатлена его встреча с Журавелем. Кадыров спросил юношу, желает ли он принять ислам, на что поджигатель Корана дал положительный ответ. 

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#рамзан кадыров
#чечня
#ислам
#коран
#сын
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Умер советский оперный певец Востряков
15 октября 2023, 15:21

Фото: iStock/SergeyPankratov

В 79 лет умер советский оперный и камерный певец, народный артист Украинской ССР Александр Востряков.
«Ушёл в Вечность выдающийся певец и педагог, многолетний солист Национальной оперы Украины, народный артист Украины, профессор Александр Андреевич Востяков», - написал в социальных сетях Анатолий Соловьяненко.
Причина смерти не сообщается.
 
Александр Востряков родился в Курганской области. Окончил Харьковский институт искусств им. Котляревского, являлся солистом Днепропетровского, а затем Киевского театра оперы и балета. Артист исполнял более 50 партий в операх русских, украинских и зарубежных композиторов.

Ранее издание The Hollywood Reporter сообщило о смерти 91-летней актрисы Пайпер Лори. По словам её агента Марион Розенберг, актриса какое-то время чувствовала себя плохо. В интервью агентству Associated Press агент сообщила, что Лори скончалась от старости. Марион Розенберг отметила, что Пайпер Лори обладала превосходным талантом и была замечательным человеком.

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#артист
#новости
#музыка
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В России стал замедляться рост цен на новостройки
15 октября 2023, 15:10

Фото: istockphoto/Charnchai

Рост цен на российские новостройки немного замедлился, составив 2,4%.
«Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов «Циан.Аналитики», пишет, что средняя стоимость первичной недвижимости на 18 самых крупных региональных российских рынках в октябре достигла 155,8 тысяч рублей за кв. метр. Это на 2,4% больше, чем в сентябре месяце. Ранее этот показатель равнялся 3,6%. 

При этом активность потребителей начала снижаться. В перспективе это может провоцировать рост объема экспозиции и сдерживания средних цен.

Рост средних цен объясняют предшествующим периодом высокого спроса. Руководитель первичного направления «Авито Недвижимости»  Дмитрий Алексеев сообщил, что активность потребителей сейчас на 33,4% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

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#квартира
#жильё
#квартиры
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Правительство одобрило проект сохранения детских пособий при выходе на работу
15 октября 2023, 12:55

Фото: iStock/AnnaZhuk

Правительство РФ одобрило законопроект о поддержке работающих родителей, у которых есть дети в возрасте до полутора лет. Соответствующее сообщение размещено на сайте кабмина.
Целью проекта стала материальная поддержка родителей, работающих и одновременно воспитывающих детей в возрасте до 1,5 года. 

Кроме того, такая мера введена для того, чтобы стимулировать родителей к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребёнком. 

Одобрением законопроекта были внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Уточняется, что материальная поддержка рассчитана на любую форму занятости, в том числе и на дистанционную работу.

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#работа
#родители
#дети
#правительство
#законопроект
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Митрополит Тихон сравнил назначение в Крым отправкой «на курорты Колымы»
15 октября 2023, 12:26

Фото: istockphoto/Travel Faery

Митрополит Тихон (Шевкунов), которого назначили главой Крымской митрополии, в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря свой отъезд на полуостров решил сравнить с отправкой на Колыму в советские годы.
Видео появилось на странице обители во «ВКонтакте», пишет РБК. 

«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — заявил Тихон. 
«Нет, там прекрасно, но это не Печоры», —резюмировал митрополит. По его словам, Псково-Печерский монастырь останется для него «самым прекрасным, самым любимым, не променянном ни на что в сердце» местом.

Тихон (Шевкунов) являлся епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии с 2018 года. В то же время был возведён в сан митрополита. Издание Financial Times в 2013 году назвало Тихона (Шевкунова) «духовником Путина». В Кремле информацию не комментировали.  

О назначении Тихона главой Крымской митрополии стало известно после заседания Священного синода РПЦ 11 октября. 

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#рпц
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