Израиль может позволить лидерам ХАМАС выехать в обмен на освобождение пленных

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По мнению издания, данная инициатива может позволить закончить войну в ближайшее время и не затянуть его на многие годы.
«Заинтересованные в этом лица рассматривают возможность исхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из сектора Газа с согласия Израиля, которые смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников», — сообщает издание.
Кроме того, президент Соединенных Штатов Джо Байден, в ходе выступления на политическом мероприятии в Миннеаполисе, призывал к этому.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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