Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии

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Израиль нанес удар по батарее противовоздушной обороны в Сирии в ответ на атаку, поразив дополнительные цели
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по батарее противовоздушной обороны (ПВО) в Сирии в ответ на выпущенную по стране зенитную ракету, передает РИА Новости.
Сообщается, что зенитная ракета была выпущена в ночь на 2 июля с территории Сирии по Израилю.
Истребителям Израиля также удалось поразить дополнительные цели в районе, где расположена батарея.
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Сообщается, что зенитная ракета была выпущена в ночь на 2 июля с территории Сирии по Израилю.
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Екатерина Коршунова