Израиль разрешил проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа

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Израиль принял решение допустить 28 октября въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Отмечается, что грузовики доставят в Газу питьевую воду, продовольствие, лекарства и топливо.
В настоящее время грузовики находятся на границе, их проверяет израильская погранслужба.
Кроме того, Хагари в очередной раз обратился к жителям северной части сектора с призывом эвакуироваться на юг анклава, где жителям уже предоставляется необходимая гуманитарная помощь.
Ранее сообщалось, что Израиль уже открывал КПП Рафах для доставки гуманитарных грузов. На время проезда автоколонны, обстрелы прекращались.
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В настоящее время грузовики находятся на границе, их проверяет израильская погранслужба.
Ранее сообщалось, что Израиль уже открывал КПП Рафах для доставки гуманитарных грузов. На время проезда автоколонны, обстрелы прекращались.
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Анастасия Чинкова