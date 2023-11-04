Израиль разрешит эвакуацию жителей северной части Газы на юг

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Израиль разрешит жителям сектора Газа эвакуироваться из северной части анклава на южную. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на решение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
ЦАХАЛ объявила, что разрешит эвакуацию жителей северной части сектора Газа на южную. Уточняется, что жители смогут покинуть территорию с 14:00 до 17:00 по мск в субботу. Эвакуация будет производиться по дороге Салах ад-Дина.
Издание The Jerusalem Post отмечает, что такая мера принята для того, чтобы жители сектора Газа могли покинуть обстреливаемую палестинским движением ХАМАС территорию.
Израильские военные призвали всех находящихся в опасных районах граждан прислушаться к их совету и как можно быстрее отправиться на юг.
Ранее представитель ЦАХАЛ Нир Динар отметил, что израильские военные не могут отличить мирных жителей сектора от членов движения ХАМАС, из-за чего растёт количество погибших жителей.
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Издание The Jerusalem Post отмечает, что такая мера принята для того, чтобы жители сектора Газа могли покинуть обстреливаемую палестинским движением ХАМАС территорию.
Ранее представитель ЦАХАЛ Нир Динар отметил, что израильские военные не могут отличить мирных жителей сектора от членов движения ХАМАС, из-за чего растёт количество погибших жителей.
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Анастасия Чинкова