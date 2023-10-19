Израильская эротическая модель с OnlyFans пошла в армию на войну с ХАМАС

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Израильская эротическая модель с OnlyFans Наталья Фадеева вступила в ряды армии и отправилась на войну с ХАМАС. Об этом она сообщила в своей соцсети.
«Я буду не очень активна в социальных сетях. Я вступила в свою воинскую часть, чтобы исполнять свой долг в качестве резервистки. Не знаю, надолго ли. Молитесь за нас», - написала Фадеева.К своему посту она также приложила фото в военной форме.
Ранее стало известно, что командующий силами безопасности сектора Газа генерал-майор Джихад Мхейсен погиб в результате удара, нанесенного израильскими ВВС. Также убит Фуад Абу Бтейхан. Он возглавлял в Газе управление границ и погранпереходов. Израиль нанес точечные удары по домам убитых командиров. Вместе с ними также погибли и члены их семей.
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Элина Позднякова