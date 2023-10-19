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Израильская эротическая модель с OnlyFans пошла в армию на войну с ХАМАС

Израильская эротическая модель с OnlyFans Фадеева пошла в армию на войну с ХАМАС
19 октября 2023, 17:17
Фото: iStock/CatEyePerspective

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израильская эротическая модель с OnlyFans Наталья Фадеева вступила в ряды армии и отправилась на войну с ХАМАС. Об этом она сообщила в своей соцсети.
«Я буду не очень активна в социальных сетях. Я вступила в свою воинскую часть, чтобы исполнять свой долг в качестве резервистки. Не знаю, надолго ли. Молитесь за нас», - написала Фадеева.

К своему посту она также приложила фото в военной форме.


Уточним, что Фадеева зарабатывает на жизнь тем, что публикует интимные снимки на OnlyFans.

Ранее стало известно, что командующий силами безопасности сектора Газа генерал-майор Джихад Мхейсен погиб в результате удара, нанесенного израильскими ВВС. Также убит Фуад Абу Бтейхан. Он возглавлял в Газе управление границ и погранпереходов. Израиль нанес точечные удары по домам убитых командиров. Вместе с ними также погибли и члены их семей.

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#сша
#операция
#израиль
#жизнь
#фото
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ВОЗ предупредила о негативном влиянии ИИ на здоровье
ВОЗ назвала меры по ограничению негативного влияния ИИ на здоровье
19 октября 2023, 18:12

Фото: iStock/peshkov

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала странам принять ряд мер по ограничению негативного влияния искусственного интеллекта (ИИ) на здоровье людей. Об этом гласит отчёт, размещённый на сайте организации.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ИИ, без сомнения, развивает отрасль медицины. Однако существуют и риски, например, неэтичный сбор личных данных, угрозы кибербезопасности, распространение дезинформации. 

Если учесть все возможные риски и ввести меры по их устранению, лечение тяжёлых заболеваний с помощью искусственного интеллекта станет безопасным для пациента, отмечают в ВОЗ.

В отчёте организации подчёркивается, что необходимо при работе с кодами ИИ указывать национальность, пол и этническую принадлежность пациента, чтобы не произошло путаницы с данными.

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#искусственный интеллект
#здоровье
#медицина
#пациенты
#безопасность
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Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на проблемы со здоровьем
Глава МИД Украины Кулеба рассказал, что похудел из-за проблем со здоровьем
19 октября 2023, 18:11

Фото: iStock/humonia

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что имеет определенные проблемы со здоровьем и из-за этого сильно похудел. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «1+1».
«Пришел к врачу, сказал, что какая-то усталость меня накрыла. Так я случайно узнал, что есть одна проблема, с которой нужно побороться, и в рамках борьбы с ней - побочный эффект: немного похудел», - рассказал Кулеба.

При этом он не уточнил свой диагноз. Однако отметил, что вынужден соблюдать диету и подвергать организм физической активности.

Ранее Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что к альянсу оборонных индустрий присоединились 59 компаний из 23 стран. По его словам, они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие.

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#сша
#конфликт
#оружие
#диагноз
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Директор СЗИУ РАНХиГС Хлутков — о работе по возрождению Царскосельского лицея
19 октября 2023, 17:44

Фото: istockphoto.com/Evgeniy Akimenko

Директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Андрей Хлутков сообщил, что работа по возрождению Царскосельского лицея продолжает вестись.
Так, в скором времени, по его словам, состоится предварительная проработка вариантов размещения учреждения. Предполагается подобрать здание в Пушкине.

«Кроме школьной программы, обучающихся ждут занятия по более широкому спектру дисциплин, включая часть вузовской программы», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Хлутков.

Ранее ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров выступил с инициативой возродить Царскосельский лицей в качестве учебного заведения, предложение поддержал президент России Владимир Путин.

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#здание
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#образование
#санкт-петербург
#ранхигс
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Мурашко рассказал, сколько россиян страдают ожирением
Мурашко: 11% жителей России страдают ожирением
19 октября 2023, 17:43

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что 11% россиян страдают ожирением. Об этом он заявил на заседании Совета по физической культуре и спорту с участием президента РФ Владимира Путина.
Еще в начале августа глава Минздрава говорил, что избыточный вес становится достаточно распространенным явлением в стране, особенно среди детей. Согласно озвученным им тогда данным, только за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением выросла на 30%.

Мурашко отметил, что ожирение, несомненно, резко отрицательно сказывается на здоровье нации в целом. Это не только артериальная гипертония, ишемические болезни, но и злокачественные образования. Ожирение снижает иммунитет, в том числе локальный, что препятствует организму в борьбе со злокачественными новообразованиями и создает предпосылки для развития раковых заболеваний.

У нас появилось еще одно важное направление, в котором может и должен помочь спорт. Это борьба с ожирением среди населения, заключил министр.

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#здоровье
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#борьба
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#иммунитет
#ожирение
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Пострадавшего при ударе дрона ВСУ журналиста Sputnik Акифи перевели в Москву
19 октября 2023, 17:27

Фото: iStock/kieferpix

Журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи перевели на лечение из Белгорода в Москву, сообщает Минздрав Белгородской области.
Напомним, ночью 12 октября украинские войска предприняли попытку атаки Белгорода, однако, российские системы ПВО успешно сбили БПЛА самолетного типа. Обломки дрона упали на частный дом, после чего в нем разгорелся пожар.

В результате пожара погибла четырехлетняя девочка - дочь 29-летнего журналиста афганского Sputnik Хайбара Акифи. Также погибли родители его жены. Сам он вместе с супругой был доставлен в больницу.

«На данный момент он направлен для дальнейшего лечения в Москву, находится в институте Вишневского», - прокомментировали ситуацию в белгородском Минздраве.

При этом, в каком состоянии находится Акифи сейчас - медики не уточнили. При этом, известно, что его супруга была переведена из отделения реанимации в травматологию. Женщине предстоит заново научиться ходить.

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#всу
#реанимация
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Daily Mirror: Мужчина подсыпал сестре слабительное из-за наследственных споров
19 октября 2023, 17:13

Фото: istockphoto/naturalbox

Наследственные споры порой делают врагами самых близких людей. Пожилой житель Великобритании несколько недель подсыпал своей сестре слабительное в молоко, так как был недоволен завещанием еще одного их брата.
Роберт, Десмонд и их сестра Шерон жили в доме, арендованном их матерью. После ее смерти они решили выкупить дом. В оформлении документов и получении ипотеки им помогал еще один брат Деннис, живший в Австралии, сообщает Daily Mirror. Документы были оформлены на Роберта, но номинальным владельцем недвижимости являлся Деннис.

Тот оформил завещание, согласно которому после его смерти дом переходил в собственность сына Шерон. Роберт, узнав об этом, пришел в негодование, так как рассчитывал сам унаследовать дом. Племянник с ними не жил, и он решил отомстить его матери Шерон, благо она была рядом. Он начал регулярно подсыпать ей слабительное в молоко. Страдающая от панкреатита женщина угодила в больницу из-за обострения  и болей.



Выйдя из стационара, Шерон обратила внимание на странный запах молочных бутылок и установила камеру видеонаблюдения у холодильника. Позже на записи она увидела, как Роберт насыпает ей лекарство в молоко, взбалтывает бутылку и ставит ее обратно. Женщина обратилась в полицию, предоставив в качестве доказательств видеозапись и молочную посуду. Брату Шерон предъявили достаточно редкое обвинение в злонамеренном применении вредного вещества с целью причинить страдание, расстроить или вызвать раздражение. Роберт полностью признал свою вину. Судья подчеркнула, что мужчина вел себя инфантильно и безответственно, а в его возрасте и вовсе не следует заниматься подобными вещами. Роберта приговорили к 80 часам общественных работ и 15 дням реабилитационных мероприятий.

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#лекарство
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Baza: Азиатские презервативы не подошли по размеру россиянам
19 октября 2023, 17:12

Фото: iStock/grinvalds

Презервативы, поставляемые в Россию из стран Азии, оказались слишком маленькими для россиян, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, ранее материал, из которого изготавливают контрацептивы, закупали в европе. Но, после начала спецоперации, поставки в РФ прекратились.

Альтернатива нашлась на азиатском рынке. Однако, выяснилось, что среднестатистический размер полового органа азиатского мужчины гораздо меньше, чем у российского. Поэтому, материал для российских презервативов из Азии пришлось делать под заказ. 

Отмечается, что пока что производители удерживают цены на прежнем уровне, однако, не взлетят ли они после Нового года - неизвестно.

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#поставки
#рф
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Дошкольники Долгопрудного собирают «Добрые крышечки» для помощи детям-сиротам
19 октября 2023, 16:58

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Школы и детсады Долгопрудного участвуют в проекте «Добрые крышечки». Ребята собирают пластиковые крышки от продуктов и сдают на переработку, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Вырученные за вторсырьё деньги идут на реабилитацию особенных детей-сирот и закупку нужной им медицинской техники.  

Проект существует с 2016 года, и уже больше четырёх лет в нём участвуют ребята из детского сада №21 «Росинка». Каждое утро, заходя в сад, они достают разноцветные пластиковые крышечки и складывают в специальный контейнер. А волонтёры забирают из детсада большие партии крышечек на добрые дела.  

Так, в сентябре для девятилетней Вики из Новосибирска за счёт «Добрых крышечек» купили специальные аппараты для ног. Они помогут девочке из приёмной семьи сделать первые шаги. А уже в этом месяце будут собраны средства для курса реабилитации 11-летней сироты из Петрозаводска Саши.  

Пока «Добрые крышечки» готовятся к отправке, они приносят пользу и сами дошколятам. Педагоги «Росинки» используют их как учебное пособие для изучения формы, цвета и создания необычных поделок. 
 
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#московская область
#переработка
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В Королеве пройдет открытый «Урок Цифры»
19 октября 2023, 16:56

Фото: istockphoto /Jovanmandic

В Королеве 3 ноября состоится «Урок Цифры» в МБОУ «Лицей № 5». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок Цифры» для учеников 10 А класса лицея №5 городского округа Королев состоится открытия лекция по теме «Мессенджеры».


Стоит отметить, что координатором открытых уроков по Московской области является консультант отдела общего образования в управлении общего образования Министерства образования Московской области Сальникова Ирина Евгеньевна.


Кроме этого за весь период проведения открытых уроков в Подмосковье примут участие 528 588 обучающихся из 1-11 классов.


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