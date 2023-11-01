Израильский посол прокомментировал данные ООН о гибели женщин и детей в секторе Газа

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Израильский посол Александр Бен Цви не согласился с данными ООН о смертях женщин и детей в секторе Газа. Его слова приводит РБК.
«Я не думаю, что 70 процентов погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные», — заявил посол.Бен Цви утверждает, что Армия обороны Израиля не наносит удары по гражданскому населению.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак