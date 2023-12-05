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«Известия»: 40% релокантов вернулись в Россию

05 декабря 2023, 06:01
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Около 40% релокантов, которые покинули страну в 2022 году, решили вернуться в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Финион».

«Около 40% релокантов решили вернуться в Россию. Такую цифру приводят специалисты, помогающие с оформлением вида на жительство (ВНЖ) в других странах. Обратно едут из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком, полагают эксперты», — говорится в публикации.

Отмечается, что это хороший знак для экономики из-за нехватки кадров в РФ.

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Доцент Попов: Цены на такси не снизятся из-за административных мер
05 декабря 2023, 02:27

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Юрист Владимир Попов заявил, что предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы с помощью административных мер невозможно. Об этом пишет «Прайм».
«Сфера таксомоторных перевозок при попытке государства жестко регулировать цены в значительной части уйдет в тень, что полностью противоречит государственной политике», — цитирует агентство слова собеседника.

Попов добавил, что для повышения тарифов у перевозчиков есть экономические основания — кроме общего ускорения инфляции и роста ставок по автокредитам, это также законодательные изменения, вступившие в силу в сентябре. Так, в России ужесточили требования к водителям и агрегаторам. Теперь за сотрудничество с нарушениями они несут материальную ответственность.

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В Госдуме призвали СКР проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»
05 декабря 2023, 00:28

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава Комитета Госдумы РФ по защите семьи Нина Останина призвала СК и Роскомнадзор проверить сериалы «Пищеблок» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пишет РИА Новости.
Депутат выразила опасение о наличии в этих сериалах пропаганды и распространения запрещенной информации, способной причинить подрастающему поколению вред.

Она отметила, что смерть 15-летнего школьника в Иркутске на остановке «Лисиха» связывают с сериалом «Слово пацана». Останина считает, что сцены из сериала могут внушать ужас.

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День волонтёра в 2023 году: история торжества, как отмечать
05 декабря 2023, 00:05

Фото: istockphoto.com/AaronAmat

Пятого декабря ежегодно отмечают праздник те, кто считает своим долгом безвозмездно помогать обществу. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появились добровольцы, как отмечается торжество и что нужно, чтобы стать волонтёром.

День волонтёра: история праздника


С инициативой учредить праздник выступила Ассамблея ООН в 1985 году. Торжество предлагалось установить, чтобы привлечь внимание к людям, которые оказывают помощь на безвозмездной основе. Россия присоединилась к празднику в 2017 году. Торжество официально не установлено и не относится к числу государственных праздников.

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День волонтёра: как отмечают


Торжество сопровождается проведением флешмобов и массовыми мероприятиями. В День волонтёра проводятся конкурсы, благотворительные концерты и праздничные торжества. Общественные организации, которые занимаются оказанием помощи на безвозмездной основе, рассказывают о своей деятельности и призывают неравнодушных граждан присоединиться к ним.

Праздник отмечается в этот день во многих странах мира. Каждый, кто хочет быть причастным к торжеству, стремится сделать добро или совершить героический поступок.

Как стать волонтёром в России


В России существует целый ряд организаций, которые занимаются различными видами благотворительности. Перед тем, как присоединиться к какому-либо волонтерскому движению, нужно определиться со сферой деятельности, которой предстоит заниматься в дальнейшем. Подать заявку можно на сайте организации, к которой может присоединиться любой желающий.

Перед началом работы, с добровольцем, как правило, проводят инструктажи, в некоторых организациях требуется пройти полноценное обучение. Самой крупной онлайн-площадкой о добровольчестве является Добро.ru, создание которой в 2016 году поддержал президент России Владимир Путин. 

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#волонтеры
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В России могут амнистировать некоторую категорию женщин
Путин: надо принять решение по амнистии женщин за ненасильственные преступления
04 декабря 2023, 22:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил необходимости принятия решений по амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание в тюрьмах за ненасильственные преступления. Об этом он говорил в рамках общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Член СПЧ Ева Меркачева обратилась к Путину с просьбой помиловать всех женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение ненасильственных преступлений, у которых есть несовершеннолетние дети. Кроме того, тех, которые впервые совершили преступление, по чьим делам ​отсутствуют ​потерпевшие.

Путин решил логичным такое предложение, согласившись с Меркачевой.


«Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», - сказал российский лидер.

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#амнистия
#женщины
#преступление
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Путин призвал поддержать гражданских жён погибших на СВО бойцов
Путин: надо подумать, как поддержать гражданских жён погибших участников СВО
04 декабря 2023, 21:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо найти решение вопроса о поддержке гражданских супруг погибших в зоне спецоперации военных, а также их детей, рожденных вне официального брака. Об этом он говорил на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Надо аккуратно, конечно, чтобы здесь не было никаких злоупотреблений, но, безусловно, подумать и на тему поддержки тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями. Есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в гражданском браке», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что дети, рожденные в гражданском браке, а также гражданские супруги погибших участников спецоперации не должны остаться без поддержки государства.

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Путин оценил ситуацию с мигрантами в России
Путин: мигранты должны с уважением относиться к культурным традициям РФ
04 декабря 2023, 21:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент России Владимир Путин заявил, что трудовые мигранты, прибывшие в Россию, должны с уважением относиться к культурным традициям страны, знать язык и уважать законы. Об этом он рассказал сказал Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам российского лидера, в страну нужно привлекать людей, отвечающих интересам экономики РФ. При этом он подчеркнул, что интересы россиян должны стоять выше, и соблюдался этнокультурный баланс.

«Все они должны исполнять российские законы, с уважением относиться к нашим культурными традициям, но и их права должны соблюдаться», — пояснил Путин.

Он отметил, что Россия совместно с коллегами из стран СНГ работает над решением языкового вопроса мигрантов. В этой связи открываются школы с преподаванием на русском языке.

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Путин может стать «человеком года» по версии Time

Путин заявил, что между Россией и Швецией полностью отсутствуют контакты
#россия
#школы
#права
#законы
#путин
#рф
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Путин может стать «человеком года» по версии Time
Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание «человека года»
04 декабря 2023, 19:55

Фото: сайт Кремля

Time внес президента России Владимира Путина в список претендентов на звание «человека года».
Про российского лидера говорится, что в текущем году он столкнулся с угрозой из-за мятежа ЧВК «Вагнер», организованного Евгением Пригожиным, однако, справившись с этим, он только укрепил свои позиции. Напомним, в 2007 году Time уже признавал Путина «человеком года», а также многократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон.

Кроме президента России в список издание внесли героиню фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг, бывшего президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Си Цзиньпина, короля Великобритании Чарльза III и других. Результаты будут объявлены 6 декабря.
 
Напомним, что в прошлом году «Человеком года» по версии Time стал президент Украины Владимир Зеленский.

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#кндр
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Риэлтор Барсуков допустил отсутствие повышения цен на недвижимость в декабре
04 декабря 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/gopixa

Член российской Гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что в случае, если ЦБ не понизит ключевую ставку, цены на недвижимость в декабре повышаться не будет.
Дело в том, что в таком случае ипотечный рынок встанет, и декабрь станет месяцем сокращения количества сделок, и, соответственно, стоимость жилья повышаться не будет.

«Цены в объявлениях, действительно, немного начали снижаться, но не везде. Сегодня такая ситуация сложилась, что очень много переоцененных объектов недвижимости выставлено на рынке, но нужно понимать, что и самих объектов недвижимости не очень много, их вымел рынок за июльский, августовский, сентябрьский и октябрьский спрос», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Барсуков.

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#спрос
#новостройки
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В Петербурге вновь начнёт работать «Новогодняя почта»
04 декабря 2023, 18:50

Фото: istockphoto.com/encrier

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади с 19 декабря начнёт работать «Новогодняя почта».
Так, все желающие смогут прийти к главной ёлке города, получить авторскую открытку и бесплатно отправить её на любой российский адрес.

Отмечается, что на открытках будут работы победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта. Также можно будет увидеть подарочные карточки, посвященные 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра «Аврора» и хоккейному клубу «Динамо Санкт-Петербург».

«Вновь появится гигантский абажур. На площадке будут установлены два почтовых ящика, также всех посетителей будут ждать фотозона и зона отдыха. Отличие этого года в том, что общественное пространство украсят почти четыре тысячи огоньков», – отметил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

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