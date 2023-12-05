«Известия»: 40% релокантов вернулись в Россию

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо найти решение вопроса о поддержке гражданских супруг погибших в зоне спецоперации военных, а также их детей, рожденных вне официального брака. Об этом он говорил на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.