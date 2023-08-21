«Известия»: BMW и Audi следом за Mercedes ограничили россиянам доступ к программному обеспечению

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Автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ российских дилеров к своему программному обеспечению, сообщают «Известия» 21 августа. Владельцам машин этих марок теперь окажется недоступна история техобслуживания, обновления элементов.
Как пишет газета, сервисы пытаются найти выход из сложившейся ситуации. В частности, некоторые дилерские центры уже получают запрещенное ПО по неким «альтернативным каналам», в то время как другие занялись созданием собственных программ.
Эксперты считают, что ограничение функционала, который закладывается в стоимость машины, можно квалифицировать как обман потребителей.
14 августа еще один немецкий автогигант — Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения. Представители компании добавили, что из-за ухода Mercedes-Benz AG с рынка России официальный дистрибьютора концерна в России — компания «МБ РУС» — больше не имеет дополнительных возможностей для проверки и проведения сервисных мероприятий.
Теперь, из-за отсутствия доступа к онлайн-системам MB, будет возможно увеличение сроков ремонта. Но обслуживать автомобили будут с помощью «накопленного опыта и знаний».
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Эксперты считают, что ограничение функционала, который закладывается в стоимость машины, можно квалифицировать как обман потребителей.
«Известия»: Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения
14 августа еще один немецкий автогигант — Mercedes-Benz окончательно отключил дилеров в России от своего программного обеспечения. Представители компании добавили, что из-за ухода Mercedes-Benz AG с рынка России официальный дистрибьютора концерна в России — компания «МБ РУС» — больше не имеет дополнительных возможностей для проверки и проведения сервисных мероприятий.
Теперь, из-за отсутствия доступа к онлайн-системам MB, будет возможно увеличение сроков ремонта. Но обслуживать автомобили будут с помощью «накопленного опыта и знаний».
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Артем Путинцев