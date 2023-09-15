«Известия»: Главу Росавиации Александра Нерадько отправят в отставку

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Решение об отставке главы Росавиации Александра Нерадько уже принято на уровне правительства РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на одну из авиакомпаний и два высокопоставленных источника в министерстве транспорта.
По их словам, о решении может быть объявлено в ближайшие дни. Один из собеседников утверждает, что это может состояться в пятницу, 15 сентября.
Как сообщает один из источников Telegram-канала BRIEF, к возглавлявшему Росавиацию последние 14 лет Нерадько «было множество претензий,как в части работы службы, так и коррупции. Сам глава агентства проходил свидетелем по ряду уголовных дел»
Новым главой Федерального агентства воздушного транспорта вероятно станет нынешний заместитель Нерадько, 35-летний Дмитрий Ядров.
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Как сообщает один из источников Telegram-канала BRIEF, к возглавлявшему Росавиацию последние 14 лет Нерадько «было множество претензий,как в части работы службы, так и коррупции. Сам глава агентства проходил свидетелем по ряду уголовных дел»
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Артем Путинцев