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«Известия»: Главу Росавиации Александра Нерадько отправят в отставку

15 сентября 2023, 02:00
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Решение об отставке главы Росавиации Александра Нерадько уже принято на уровне правительства РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на одну из авиакомпаний и два высокопоставленных источника в министерстве транспорта.
По их словам, о решении может быть объявлено в ближайшие дни. Один из собеседников утверждает, что это может состояться в пятницу, 15 сентября.

Как сообщает один из источников Telegram-канала BRIEF, к возглавлявшему Росавиацию последние 14 лет Нерадько «было множество претензий,как в части работы службы, так и коррупции. Сам глава агентства проходил свидетелем по ряду уголовных дел»


Новым главой Федерального агентства воздушного транспорта вероятно станет нынешний заместитель Нерадько, 35-летний Дмитрий Ядров.

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#росавиация
#кадры
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Узбекская диаспора попросила Медведева улучшить условия питания мигрантов
«Ведомости»: Узбекская диаспора попросила Медведева улучшить условия питания мигрантов
15 сентября 2023, 01:58

Фото: Фотобанк Московской области

В Москве региональная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия» попросила обязать работодателей на законодательном уровне обеспечивать сотрудников — трудовых мигрантов местами для питания. Соответствующее обращение узбекская диаспора 11 сентября направила заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, пишут «Ведомости».
По словам источника издания, письмо председателю партии «Единая Россия» пока не поступило. Отмечается, что Медведев с 2022 года возглавляет межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам миграционной политики.

В обращении говорится о видеороликах, распространяемых в соцсетях, где трудовые мигранты на стройплощадках вынуждены проводить обеденный перерыв вне рабочей территории, так как места для питания отсутствуют. Подчеркивается, что установившиеся порядки создают неудобства как для мигрантов, так и для россиян.

Одной из причин обращения «Узбекской национально-культурная автономии в городе Москва» могло стать видео с участием обедающих на улице строителей и сотрудника правоохранительных органов, который пинает ногами коробки с выпечкой и высыпает еду на землю.

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#москва
#россия
#видео
#единая россия
#обращения
#мигранты
#медведев
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Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки
Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки по отцовской линии
15 сентября 2023, 00:27

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский исполнитель Стас Пьеха в соцсетях сообщил о смерти бабушки по отцовской линии.
«Умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», — подписал певец пост с детской фотографией, на которой запечатлены он и его младшая сестра вместе с бабушкой.

Причину смерти родственницы Пьеха уточнять не стал.

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#певец
#пост
#смерть
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15 сентября: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать
15 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/Sashkinw

Профессиональный праздник секретарей, день защиты леса и международный день самого популярного сорта винограда. Что еще нужно знать о 15 сентября и какие приметы следует соблюдать, расскажет редакция «Радио 1».

День секретаря в России


Праздник возник в России в 2005 году.  В этот день принято поздравлять офис-менеджеров, помощников и ассистентов руководителей. Традиционно, свой профессиональный праздник секретари отмечают в третью пятницу сентября, в этом году он выпал на 15 число. Также существует Всемирный день секретаря, но в отличие от российского, он отмечается в апреле.


День всемирной борьбы с лимфомами


Лимфома — это рак лимфатической системы, при котором в организме накапливаются патологически измененные лимфоциты. Этот день является напоминанием для всех людей во всем мире о необходимости отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни. Специалисты призывают ежегодно проходить обследования и помнить, что чаще всего болезнь протекает бессимптомно, что делает ее более опасной.

Российский день леса


В Подмосковье лесные животные начали готовиться к зиме
В Подмосковье лесные животные начали готовиться к зиме


Праздник проходит три дня и предусматривает проведение мероприятий по восстановлению лесов и обеспечению их сохранности. Леса погибают от вредителей-насекомых, животных, но в большей степени от результата человеческой деятельности. Леса вырубают, из-за несоблюдения мер пожарной безопасности часто возникают пожары. В День российского леса принято проводить работы по озеленению городских пространств, уборке парков, расчистке аллей. Этот день служит напоминанием о необходимости бережного отношения к природе.

День памяти князя Олега


Исторический праздник посвящен жизни и подвигам князя Олега, который был правителем Древней Руси в конце IX – начале X века. Он также известен в истории как «Вещий», что означает «предсказывающий будущее». Традиции гласят, что 15 сентября нужно посетить места, связанные с его именем, следует читать или слушать посвященные князю произведения. Православным христианам нужно поблагодарить князя за служение Руси и помолиться о нем.

Международный день вина «Гренаш»


День винограда Гренаш был учрежден в 2016 году. Цель праздника состояла в привлечении внимания к этому сорту винограда, его традициям и истории. К особенности сорта относят его абсолютную адаптивность к различным погодным условиям. Виноград не привередлив и растет как на глинистых, так и песчаных почвах. Виноград имеет различные вкусовые свойства – от фруктовых ягод до привкуса табака и специй. Сорт выращивается по всему миру и широко используется виноделами.
 

День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ

 
Праздник отмечают санитарные врачи, их помощники, интерны, лаборанты и те, кто имеет отношение к этой службе. Поздравлять стоит тех, чья работа направлена на предупреждение и профилактику инфекционных заболеваний. 

День худеющих


Этот праздник создан для того, чтобы уделить внимания проблеме лишнего веса. Наряду с этим, специалисты предупреждают о вреде изнурительных диет и последствиях применения различных препаратов для похудения. В общем доступе достаточно информации о том, как похудеть, что стоит принимать и какой образ жизни при этом вести. Однако, специалисты отмечают, что для решения проблемы лишнего веса существует целый комплекс, разработаны специальные подходы, которые должны применяться в каждой ситуации индивидуально. Врачи рекомендуют не гнаться за быстрым похудением по советам в интернете и обращают внимание на страшные последствия необдуманных диет. 

День Иоана Постника


Православная церковь отмечает 15 сентября День Иоанна Постника. В этот праздник принято чтить память святого. Иоанн является покровителем бедных и нуждающихся людей. В этот день нельзя отказывать людям, которые просят о помощи. Существует несколько примет, которые предвещают изменения в погоде. Если в этот день ясная и солнечная погода, то зима тоже будет теплой, а сильный дождь предвещает жаркое и засушливое лето в будущем году.
 
Именины: Ян, Филипп, Федор, Степан, Петр, Павел, Иван, Владимир, Виктор, Антон, Оксана, Ксения

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#праздник
#традиции
#память
#рф
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Рубль сотрудника бережёт: как спасти сферу обслуживания ​
Сфера обслуживания столкнулась с сильнейшим дефицитом кадров
15 сентября 2023, 00:01

Фото: IStock/AndreyPopov

Ресторанный бизнес, клининг и строительная отрасль столкнулись с серьёзным дефицитом кадров. Порядка 40% всех вакансий на сервисах по поиску работы – от работодателей сферы обслуживания. Причинами кризиса эксперты считают низкую безработицу, невысокие зарплаты и отток мигрантов из-за слабого рубля. О том, как нехватка рабочих рук отразилась на простых россиянах и представителях бизнеса, — в материале «Радио 1».
В редакцию «Радио 1» обратились читатели, которые пожаловались на невозможность найти рабочих для бытовых вопросов. Например, Владимир столкнулся с тем, что не мог вызвать электрика в подмосковные Люберцы.
«Я хотел вызвать электрика, который приходил уже к нам некоторое время назад, но я не смог до него дозвониться. Потом выяснилось, что он уехал на спецоперацию. Мне дали контакт другого электрика, но у него сильно забит график, всё расписано, он отказался. Так вот я больше недели искал обычного электрика», — сказал Владимир.
Некоторые представители отрасли подтвердили существование проблемы. Например, сантехник Виктор рассказал, что среди его знакомых осталось мало специалистов, которых он бы рекомендовал заказчикам. Мужчина отметил, что за последнее время заказов стало больше, поэтому он теперь может отказываться от невыгодных предложений.
«У меня расписано всё на ближайшие три дня точно. Если мне пишут люди с отдалённых районов или со слишком мелкой работой, то я могу отказаться. Мне невыгодно ехать. У нас на районе одни узбеки остались, поэтому у меня так много работы, что я могу выбирать», — рассказал мужчина.
Фото: IStock/Visivasnc
Нехватка рабочих затронула и сферу общепита. Никита работает звукорежиссёром в нескольких столичных заведениях. Он отмечает, что почти во всех сильная «текучка» кадров, из-за этого менеджеры вынуждена работать официантами, а официанты – вести бухгалтерский учёт.
«Я работаю звукорежиссёром в семи барах, и практически во всех заведениях сильная текучка. Не успеешь с одними барменами познакомиться, как уже новые приходят. Работают как и совсем молодые, неопытные, так и те, кто 10 лет в профессии. Но все они увольняются после пары месяцев работы. Мне кажется, что им мало платят: в среднем 1200 рублей на 12 часов смены. К тому же мигрантов начали часто проверять на документы: пару месяцев назад семь человек с кухни задержали», — сказал он.
Мужчина добавил, что из-за жёстких проверок миграционных служб и падения рубля, приезжие ищут работу в других странах. Часто выбор падает на Южную Корею, так как работать там выгоднее, чем в России.
«Уже ребята с ближнего зарубежья не хотят работать в общепите, стараются уехать в злачные места, например, в Южную Корею, потому что там минимальная зарплата уже почти 150 тысяч. А в баре на Арбате еду носят менеджеры, в других местах официанты могут стоять за баром или считать бухгалтерию», — поделился Никита.
Существование проблемы «Радио 1» подтвердили рестораторы. Так, управляющий партнёр и совладелец кафе «Одесса-мама» Анна Шпак рассказала, что в заведениях не хватает линейного персонала: барменов, менеджеров и поваров.
Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов рассказал, что рестораторы жалуются на нехватку 20–30% персонала. Связывают это с тем, что на фоне ослабления рубля произошёл отток мигрантов. Также он отметил, что повара решили сменить работу и устроились курьерами.
«У нас импортозамещение, производство растёт во всех сферах и в эти сферы расходятся люди, а у нас при этом практически нулевая безработица и ресурсов для производств для новых компаний, для новых ресторанов просто нет. Большой поток сотрудников ушёл в курьеры, в таксисты, в целом в самозанятость. Дело в том, что у компаний, которые нанимают самозанятых, другие возможности. Если компании платят зарплаты, страховые взносы НДФЛ, то есть 43 процента сверху, то самозанятые платят всего шесть процентов. За счёт этого высвобождаются дополнительные деньги, которыми можно перебить зарплату», — сказал Сергей Миронов.
По словам специалиста, в стране низкая безработица и сложная ситуация в демографии. В таких условиях, подчеркнул он, Россия не сможет решить проблему без привлечения мигрантов.
«Такого сильного вакуума сотрудников не помню. Были ситуации, когда не хватало сотрудников, но они были на рынке труда. А ситуации, когда низкая безработица, нулевой поиск работы, я не помню. Россия – развитая страна с ростом производства. Ни одна страна с ростом производства и со сложной демографией никогда не сможет решить вопрос с помощью собственных граждан, это всегда привлечение. Надо закрывать мигрантами непрофильные работы: клининг, уборка, заготовка», — заключил Сергей Миронов.
Фото: IStock/Zian
Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина отметила, что за последний год количество вакансий в обслуживании на рынке труда выросло на 80%. Сегодня среди всех открытых предложений, 40% — это вакансии для продавцов, обслуживающего персонала, специалистов сферы туризма и так далее.
Чтобы удержать старых сотрудников или привлечь новых, работодатели повышают зарплату. По словам эксперты, это уникальная ситуация.
«Это уникальная ситуация, потому что обычно зарплата растёт на фоне роста производительности труда. Сейчас она растёт на фоне жёсткого дефицита, работодатели просто вынуждены поднимать зарплату. Это не позитивный эффект, но люди нужнее. Если сравнить январь прошло года с текущим августом, то зарплатные предложения в среднем выросли порядка на 40 процентов. Это не означает, что на 40 процентов выросли заработные платы, но такого яркого прироста в предложениях мы тоже никогда не видели», — заметила собеседница.
На государственном уровне уверены, что решить проблему можно как раз увеличением зарплат. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он уверен, что люди готовы работать, нужно только поднять зарплату. Также организации могут нанимать на стажировку студентов или участвовать в переобучении.  
«Нужно усилить вопрос взаимодействия между работодателями и теми структурами, которые готовят специалистов. Также работают организации, которые занимаются переобучением людей, в том числе и за бюджетный счёт. Например, в Казани в сферу обслуживания из-за маленьких зарплат молодёжь не идёт, но пенсионеров там переучивают, и во время обучения с ними взаимодействуют будущие работодатели, которые потом их устраивают. Делают это на базе колледжа. В Москве тоже такое есть на платной основе», — сказал Нилов.
В том, что работодатели должны поднять зарплату персоналу для решения проблемы дефицита кадров, уверен и депутат, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Он подчеркнул, что руководители компаний также могут пойти по пути автоматизации и увеличить производительность труда.

Но депутат согласился и с тем, что проблема возникла из-за оттока мигрантов. По его оценке, доходы приезжих в Россию сократились в два раза почти за полтора года. Решить эту проблему должен Центробанк.
«После того, как Центробанк поднял курс доллара, и за год-полтора в два раза опустил курс рубля, в два раза сократились зарплаты для мигрантов. Естественно, мигранты перераспределились на другие страны, где у них нет такого падения в доходах. Вернуть мигрантов можно. Нужно изменить политику Центрального Банка, снизить процентную ставку, запустить процесс национальных инвестиций», — сказал Фёдоров.
По оценке экспертов, сложившаяся проблема наблюдается не только в столичном регионе. В малых городах также не хватает строителей, поваров, продавцов.

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#депутат
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Фигуристка Дробязко заявила, что не сохранит паспорт Литвы ценой предательства России
14 сентября 2023, 23:45

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бронзовая призёрка чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробязко прокомментировала решение литовского сейма лишить ее гражданства.
«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство», — написала Дробязко на своей странице в Instagram.*

О том, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения гражданства страны Маргариту Дробязко стало известно 21 июня. Такое решение литовские власти объяснили выступлением олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. По словам фигуристки, повлиять на ситуацию она не может.

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#европа
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Жителям Подмосковья рассказали, как на трассе М-12 работает система «Свободный поток»
14 сентября 2023, 22:00

Фото: Минтранс МО

На трассе М-12 в Подмосковье нет шлагбаумов. Вместо них над дорогой установлены датчики «Свободного потока», заявили в подмосковном Минтрансе. Там напомнили, как работает эта система.
Безбарьерная система взимания платы «Свободный поток» впервые заработала на ЦКАД. Это полностью российская разработка. Никаких шлагбаумов и остановок на трассе не предусмотрено. Датчики собирают информацию на ходу и на её основе вычисляют сумму к оплате.
 
Датчики «Свободного потока» могут распознавать габариты автомобиля, считывать данные транспондера или номера машины на разрешённой на ЦКАД и М-12 скорости 110 км/ч.
 
«Свободный поток» распознаёт транспондеры всех операторов платных дорог России. Оплата проходит сразу.
 
Если транспондера нет, то в течение пяти дней со дня поездки можно оплатить проезд на сайте. Проверить и оплатить задолженность за проезд по ЦКАД и М-12 можно по ссылке.

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В Красногорске стартовал ремонт участка Пятницкого шоссе

В первые выходные после открытия по трассе М-12 проехали более 88 тыс машин

В Подмосковье отремонтировали 11 трасс с высокой интенсивностью движения







 

 
#минтранс мо
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#оплата
#автомобили
#водители
#автомобилисты
#московская область
#подмосковье
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В Красногорске стартовал ремонт участка Пятницкого шоссе
14 сентября 2023, 21:54

Фото: Минтранс МО

В Красногорске начались работы на Пятницком шоссе на участке от посёлка Светлые Горы до выезда из посёлок Отрадное. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Сейчас специалисты снимают старый слой асфальта, после чего приступят к обустройству более 9 км нового асфальтобетонного покрытия. 

Пятницкое шоссе – трасса с движением высокой интенсивности. Ежедневно по нему проезжают более 40 тыс автомобилистов. После ремонта станет комфортнее и безопаснее проезд к Волоколамскому шоссе, МКАД, небольшим населённым пунктам и местам социального притяжения. 

 Ранее в округе сменили покрытие на пяти региональных дорогах. До конца ремонтного сезона в Красногорске планируют обновить ещё свыше 25 км на восьми участках. Также завершили ремонт 39 муниципальных дорог. В планах – закончить обустройство покрытия ещё шести дорог.
 
Как отметили в министерстве, ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#минтранс мо
#красногорск
#ремонт
#ремонт дорог
#дороги
#нацпроекты
#подмосковье
#московская область
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США до конца этого года протестируют новейший малозаметный бомбардировщик
14 сентября 2023, 21:43

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

До конца этого года США проведут первые лётные испытания малозаметного стратегического бомбардировщика последнего поколения B-21 Raider. Об этом сообщил президент американской корпорации Northrop Grumman по аэронавтике Том Джонс в ходе конференции Ассоциации воздушных и космических сил США.
Он отметил, что в данный момент проводится подготовка к совершению первого лётного тестирования. А полноценный полёт, по словам Джонса, будет совершён уже к концу текущего года.

Корпорация представила свою новую разработку в декабре 2022 года. Это стало первым за 34 года публичным показом нового бомбардировщика ВВС США.

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#самолет
#бомба
#сша
#испытания
#подготовка
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В селе Ильинский Погост снесли заброшенное здание
14 сентября 2023, 21:14

Фото: Мособлархитектура

В селе Ильинский Погост городского округа Орехово-Зуево снесли недостроенное здание детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Площадь нежилого строения составляла около 1 тыс кв м. Строительство объекта началось ориентировочно в 1980-х годах, однако так и не было завершено. Сооружение долго находилось в заброшенном состоянии, каркас здания утерял устойчивость, и объект решено было снести.
 
Сейчас участок свободен от застройки. На месте здания планируют провести благоустройство.
 
В Московской области идёт масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. 
 
По данным Мособлархитектуры, всего в Орехово-Зуевском городском округе выявлено 295 объектов незавершённого строительства. Уже ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 220 объектов, то есть 75% от общего количества. 

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#подмосковье
#московская область
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