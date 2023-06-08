«Известия»: Из-за экологии в России хотят запретить выкидывать одежду в мусорные баки

Фото: Фотобанк Московской области
В России предложили запретить выбрасывать одежду в мусорные баки из-за сложностей в их последующей переработке на полигонах. С такой инициативой, как пишет газета «Известия», выступил Российский экологический оператор (РЭО).
Текстиль действительно крайне непросто вычленить из остального мусора, что резко снижает возможность его утилизации и дальнейшей переработки. Поэтому экологический оператор предлагает устанавливать специальные контейнеры для сбора одежды. Это можно делать, например, в торговых центрах, а активно сдающим старую одежду россиянам, возможно, будут давать какие-либо бонусы или скидки.
Впрочем, это только один из вариантов потенциального решения проблемы. Но даже если он в итоге будет принят, еще не ясно, как он сможет начать работать.
Ранее юрист Лев Воропаев поддержал решение использовать камеры для фиксации нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля, так как считает это более эффективной мерой воздействия на непорядочных граждан, чем обычные предупреждения.
«Индустрия fast-fashion наносит окружающей среде серьёзный урон. Зарубежные учёные провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, — около 62 млн т текстиля, а к 2030 году этот показатель подскочит до 102 млн т. Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать», — объяснил изданию гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Впрочем, это только один из вариантов потенциального решения проблемы. Но даже если он в итоге будет принят, еще не ясно, как он сможет начать работать.
Ранее юрист Лев Воропаев поддержал решение использовать камеры для фиксации нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля, так как считает это более эффективной мерой воздействия на непорядочных граждан, чем обычные предупреждения.
Артем Путинцев