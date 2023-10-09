«Известия»: Максимальный размер больничного увеличат в два раза

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Максимальный размер выплат за один день по больничному листу увеличат более чем в два раза — с 2,7 тыс. до 5,7 тыс. рублей в 2025 году. Об этом рассказали «Известиям» в российском Минтруде.
Также будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. рублей соответственно.
Это произойдет благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Социальный фонд РФ получает дополнительные доходы. Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.
Жителям Подмосковья напомнили о возможности закрыть больничный дистанционно. Так, пресс-служба Минздрава Московской области сообщила, что пациенты подмосковных поликлиник, переболевшие гриппом, ОРВИ или COVID-19 в лёгкой форме, могут закрыть больничный без очного посещения врача – через телемедицинскую консультацию.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил платить россиянам за своевременное прохождение диспансеризации. Он считает, что выплаты будут дополнительно стимулировать граждан пройти диспансеризацию и принесут выгоду работодателям и бюджетам всех уровней из-за снижения количества хронических заболеваний и уменьшению числа больничных.
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Это произойдет благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Социальный фонд РФ получает дополнительные доходы. Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил платить россиянам за своевременное прохождение диспансеризации. Он считает, что выплаты будут дополнительно стимулировать граждан пройти диспансеризацию и принесут выгоду работодателям и бюджетам всех уровней из-за снижения количества хронических заболеваний и уменьшению числа больничных.
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Артем Путинцев