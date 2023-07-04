«Известия»: Минтранс планирует штрафовать электросамокатчиков

Фото: iStock/Kathrine_Andi
Российское министерство транспорта собралось внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Об этом говорится в письме ведомства в Госдуму, которое имеется в распоряжении «Известий»
Минтранс РФ отправил письмо депутату Госдумы Александру Якубовскому, в котором предложило установить для самокатчиков такие же штрафы, что и для автомобилистов, а не 1500 рублей, как сейчас. Кроме того, предлагается ограничивать скорость прокатных электросамокатов до 15 километров в час, запретить ездить на них по пешеходным улицам, а также не давать пользоваться ими тем, кому не исполнилось еще восемнадцати лет.
Читайте также:
Власти Москвы не намерены запрещать электросамокаты
В России предложено запретить электросамокаты на пешеходных улицах
Сенатор Башкин назвал плюсы постановки на учет электросамокатов
Артем Путинцев