«Известия»: Молодые российские врачи уходят из профессии из-за нехватки опыта

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Из-за недостатка практического опыта и недостаточного представления о работе врача или медсестры многие молодые специалисты покидают профессию уже после нескольких первых лет работы. Об этом 24 июля пишут «Известия» со ссылкой на мнение экспертов.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко на недавнем пленарном заседании Госдумы рассказал депутатам, что в минувшем году количество поступивших на специалитет в медвузах РФ увеличилось на 26%, а на субординатуру для узких специалистов — и вовсе на 95%.
В текущем году ситуация формально выглядит еще лучше: более 33 000 человек (24 тыс. из которых придут в рамках целевого набора) планируют поступить в медицинские вузы России, а более 20 тысяч (14 тысяч — целевой набор) в ординатуру, заявляет директор департамента медобразования и кадровой политики Минздрава РФ Людмила Летникова.
Однако, несмотря на такие цифры, кадровый вопрос и привлечение персонала все равно остаются едва ли не самым болезненным вопросом российского здравоохранения.
Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что современные выпускники зачастую совсем не имеют представления о том, кем хотят быть после окончания вуза, и открыто говорят, что на медиков их отправили учиться родители. А в случае их дальнейшего ухода из медицины государство начинают нести немалые финансовые потери, поскольку подготовка даже одного специалиста по одной специальности врачебной номенклатуры стоит десятки, если не сотни, тысяч рублей.
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В текущем году ситуация формально выглядит еще лучше: более 33 000 человек (24 тыс. из которых придут в рамках целевого набора) планируют поступить в медицинские вузы России, а более 20 тысяч (14 тысяч — целевой набор) в ординатуру, заявляет директор департамента медобразования и кадровой политики Минздрава РФ Людмила Летникова.
Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что современные выпускники зачастую совсем не имеют представления о том, кем хотят быть после окончания вуза, и открыто говорят, что на медиков их отправили учиться родители. А в случае их дальнейшего ухода из медицины государство начинают нести немалые финансовые потери, поскольку подготовка даже одного специалиста по одной специальности врачебной номенклатуры стоит десятки, если не сотни, тысяч рублей.
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Артем Путинцев