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«Известия»: Молодые российские врачи уходят из профессии из-за нехватки опыта

24 июля 2023, 07:21

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Из-за недостатка практического опыта и недостаточного представления о работе врача или медсестры многие молодые специалисты покидают профессию уже после нескольких первых лет работы. Об этом 24 июля пишут «Известия» со ссылкой на мнение экспертов.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко на недавнем пленарном заседании Госдумы рассказал депутатам, что в минувшем году количество поступивших на специалитет в медвузах РФ увеличилось на 26%, а на субординатуру для узких специалистов — и вовсе на 95%.

В текущем году ситуация формально выглядит еще лучше: более 33 000 человек (24 тыс. из которых придут в рамках целевого набора) планируют поступить в медицинские вузы России, а более 20 тысяч (14 тысяч — целевой набор) в ординатуру, заявляет директор департамента медобразования и кадровой политики Минздрава РФ Людмила Летникова.


Однако, несмотря на такие цифры, кадровый вопрос и привлечение персонала все равно остаются едва ли не самым болезненным вопросом российского здравоохранения.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что современные выпускники зачастую совсем не имеют представления о том, кем хотят быть после окончания вуза, и открыто говорят, что на медиков их отправили учиться родители. А в случае их дальнейшего ухода из медицины государство начинают нести немалые финансовые потери, поскольку подготовка даже одного специалиста по одной специальности врачебной номенклатуры стоит десятки, если не сотни, тысяч рублей.

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#«Известия»
#молодые врачи
#Минздрав
#профессионализм
#Михаил Мурашко
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Путин написал статью для жителей Африканского континента
Владимир Путин написал статью о развитиях отношений с Африкой
24 июля 2023, 07:11

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин, в преддверии второго саммита Россия - Африка и экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, написал статью для африканских СМИ.
Текст статьи «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» опубликован на официальном сайте Кремля.  

Глава РФ пишет, что Россия придают большое значение предстоящим саммитам с Африкой. В статье президент поделился своим видением развития российско-африканских отношений.  

По мнению Путина, именно сейчас, когда происходит формирование нового, многополярного и справедливого мира, России и Африке необходимо устремиться в одном направлении. При этом, глава РФ подчеркнул, что как СССР, так и Россия, всегда поддерживали тесные взаимоотношения с Африканским регионом.  

Статья представлена на сайте с переводом на шесть иностранных языков: арабский, английский, испанский, немецкий, португальский, французский.  

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#Путин
#Россия
#Африка
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РИА Новости: В Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать»
24 июля 2023, 01:28

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

23-летняя жительница Самары стала фигурантом уголовного дела после того, как выложила в соцсети видео, на котором она под легкомысленную музыку трогает грудь знаменитой скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба прокуратуры по Волгоградской области.
«Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ ("Осквернение мест захоронения")», — указали в ведомстве, пояснив, что действия обвиняемой содержат в себе пренебрежение к нормам морали и нравственности.

По предварительным данным, жительница Самары Алена Агафонова  устроила легкомысленные танцы рядом с памятником еще 21 июля, после чего выложила видео в интернет.

При этом, как рассказала «Газете.ru» сама Агафонова, она «ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами Великой Отечественной войны», осознает, что «сглупила» и очень раскаивается в своих действиях.

Ранее в социальных сетях города Воронеж распространилось видео, на котором молодая пара занимается сексом прямо на «Памятнике Славы» — это мемориальный комплекс, построенный на братской могиле. В ней захоронены более десяти тысяч воинов, погибших во время Второй мировой войны. Дело взяла на контроль прокуратура Воронежской области. 

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#Волгоград
#уголовные дела
#блогеры
#осквернение памятников
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели военкора Журавлёва
24 июля 2023, 00:10

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Как сообщили в ведомстве, уголовное дело возбуждено «по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области». Там добавили, что установят все обстоятельства преступления в отношении журналистов, а также всех причастных к этому лиц.

Кроме того, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина Ростислав Журавлёв будет посмертно приставлен к ведомственной награде Следственного комитета — медали «Доблесть и отвага».

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв, делавший репортажи из зоны специальной военной операции на Украине, погиб во время эвакуации от тяжелых ранений в результате разрыва кассетного боеприпаса. Кроме того, ранения разной степени тяжести получили еще несколько российских журналистов.

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#Следственный комитет
#Украина
#Ростислав Журавлев
#уголовные дела
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В ЮАР заработал российский комплекс мониторинга космического мусора
23 июля 2023, 20:26

Фото: istockphoto/johan63

В ЮАР открылся российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора (ОЭК ОКМ). На объекте уже были проведены первые сеансы наблюдения.
Во время церемонии открытия генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, взрывной рост количества стран, имеющих выход в космос, и многократное увеличение количества спутников на околоземных орбитах приводят к многократному росу угроз столкновения. В этой ситуации очень важным становится расширение сети станций наблюдения за космическим пространством, чтобы такими средствами добиваться максимального покрытия, передает РИА Новости.

Команда российских специалистов уже прибыла на станцию, чтобы начать обучение персонала с южноафриканской стороны, который будет заниматься непосредственной эксплуатацией станции. Юрий Борисов выразил надежду, что сотрудничество России и ЮАР будет динамично развиваться в самых разных областях, а открытие станции станет только одним из многих совместных проектов.

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#юар
#Россия
#станция
#мониторинг
#космос
#мусор
#проект
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Собянин: В Москве начали производство оборудования для атомных ледоколов
23 июля 2023, 20:26

Фото: iStock/KadnikovValerii

На заводе в Москве впервые в России произвели составляющие для атомных ледоколов. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Столичный завод первым в России разработал и произвёл компоненты для системы безопасности атомных ректоров ледоколов. Раньше эти детали поставляли из Европы», – сообщил мэр Москвы.

Элементы разработали за четыре месяца, что является рекордным показателем. К концу года наладить установку отечественного оборудования планируется на всех новых ледоколах.

Кроме того, Собянин уточнил, что ледоколы работают на Северном морском пути и помогают в изучении природного потенциала Арктики. 

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#ледокол
#производство
#Москва
#импортозамещение
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Бывший министр обороны Греции призвал запросить у России самолеты для тушения пожаров
23 июля 2023, 19:45

Фото: istockphoto/Dushlik

Территорию Греции охватили сильные пожары, с которыми не удается справиться из-за жаркой погоды и сильных ветров. Экс-глава министерства обороны страны Панос Камменос призвал обратиться к России с просьбой поставить самолеты-амфибии Бе-200, приспособленные для борьбы с огнем.
Наиболее сложная ситуация на греческом острове Родос. Там пожары не могут потушить с 18 июля, передает издание «ИноСМИ». Из центральной части острова пожар добрался до юго-восточных районов, до побережья. Оттуда эвакуировано уже 19 тысяч человек. Всего греческие власти планируют вывезти с Родоса 30 тысяч местных жителей и туристов. По информации полиции Греции, это крупнейшая за всю историю операция по эвакуации из-за пожара.

На фоне катастрофической ситуации с пожарами бывший министр обороны настаивает, что огнеборцам не обойтись без российских самолетов Бе-200, отлично зарекомендовавших себя в борьбе со стихийными бедствиями. Он призывает власти повиниться и попросить помощи у России.

«Без «Бериева» ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут...», — написал Камменос в своем Twitter-аккаунте.

Стоит напомнить, что афинские власти после начала спецоперации на Украине поддержали кампанию коллективного Запада по оказанию санкционного давления на Россию. В частности, Греция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Камменос считает, что Бе-200 в небе над Грецией сейчас бы очень пригодились.

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#греция
#родос
#пожар
#самолет-амфибия
#помощь
#россия
#министр
#бе-200
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Техасские учёные случайно открыли новое свойство металла
23 июля 2023, 19:26

Фото: iStock/Nordroden

Учёные из Техасского университета открыли возможность металлов к самовосстановлению. Результаты исследования приводит журнал Nature.
Специалисты проводили исследования, чтобы оценить распространение царапин на растянутом куске платины. В итоге, к удивлению учёных, через некоторое время трещины самостоятельно затянулись, что показало новые свойства металлов.

В будущем будет проведён ещё ряд исследований для подтверждения открытия. Если металл действительно способен возвращаться в первоначальное состояние, эта находка поможет продлевать срок службы металлических конструкций, таких как мосты, самолёты, двигатели и т.д. 

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#открытие
#наука
#Техас
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Космонавтка из Белоруссии направится к МКС 13 марта 2024 года
23 июля 2023, 19:20

Фото: istockphoto/3DSculptor

Пилотируемый корабль «Союз МС-25» с белорусской космонавткой в составе экипажа отправится к МКС 13 марта 2024 года. Как сообщили в «Роскосмосе», две представительницы Белоруссии Марина Василевская и Анастасия Ленкова прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, где пройдут подготовку к космическому полету.
Подготовка к полету начнется в понедельник, 24 июля, и займет восемь месяцев. За это время белорусские космонавтки изучат системы пилотируемого корабля «Союз МС-25» и устройство российского сегмента МКС, передает ТАСС. Кроме того, будут проведены тренировки по отработке нештатной посадки в различных географических и климатических зонах.

Уточняется, что Марина Василевская включена в основной экипаж 21-й экспедиции посещения МКС, Анастасия Ленкова — в резервный. В августе космонавтки отправятся на научно-производственное предприятие «Звезда», где будут отлиты ложементы и сняты мерки для пошива скафандров. Вместе с Мариной Василевской к МКС отправятся космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон (США).

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#космонавт
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#мкс
#союз
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#подготовка
#центр
#скафандр
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Семиклассница вырвала восьмилетнюю сестру из рук педофила в Чите
23 июля 2023, 18:04

Фото: istockphoto/Gleb Kosarenko

В Чите отважная 14-летняя девочка сумела защитить свою сестру-второклассницу от посягательств неизвестного мужчины. Тот пытался затащить ребенка в свою машину.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, сестры гуляли во дворе своего дома. Когда старшая ненадолго отвлеклась, к младшей подошел неизвестный мужчина и стал звать ее пойти с ним, обещая угостить конфетами. Девочка отказалась, но незнакомец настаивал, приглашал в свой автомобиль, где по его словам сидел маленький котенок. Потом он просто схватил ребенка за руку и потащил к своей машине.

На крик девочки прибежала старшая сестра. Она набросилась на мужчину, стала пинать его и царапать и в конце концов освободила младшую из рук похитителя. На шум стали собираться взрослые. Тогда педофил вскочил в машину и уехал. Собравшиеся соседи вызвали полицию.

Несостоявшегося похитителя сейчас разыскивают правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение несовершеннолетнего». Известно, что девочки живут в неполной семье, в которой безработная мать и четверо детей. На учете в отделе по делам несовершеннолетних никто из них не состоит.

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#автомобиль
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