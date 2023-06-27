«Известия»: Мошенники использовали события выходных для обмана россиян

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Злоумышленники собирают деньги якобы в поддержку мятежников
После событий, произошедших на минувших выходных, мошенники придумали новый способ для обмана россиян. Об этом пишут «Известия».
По словам куратора платформы «Мошеловка» Аллы Храпуновой, речь идет о фейковых сборах денежных средств в поддержку мятежников. В Сети были распространены фишинговые ссылки, при переходе на которые автоматически устанавливается приложение, позволяющее мошенникам использовать банковские приложения владельца устройства.
Россияне переходили по таким ссылкам на электронные кошельки, вводили свои данные и данные карт, после чего злоумышленники получали возможность завладеть их средствами.
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По словам куратора платформы «Мошеловка» Аллы Храпуновой, речь идет о фейковых сборах денежных средств в поддержку мятежников. В Сети были распространены фишинговые ссылки, при переходе на которые автоматически устанавливается приложение, позволяющее мошенникам использовать банковские приложения владельца устройства.
Читайте дальше:
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Диана Аванесян