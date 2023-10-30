«Известия»: россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика

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Операторы «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Теле2» восстановят бесплатную возможность делиться интернет-трафиком с мобильных устройств, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишут «Известия».
ФАС направила предупреждение сотовым операторам, включая «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Теле2» еще 18 сентября, требуя отменить плату за функцию раздачи интернет-трафика.
Это решение было принято после того, как ФАС получила 186 жалоб от потребителей только в сентябре. ФАС дала компаниям месяц на выполнение требований. Однако представители МТС отказались выполнять условия ФАС, утверждая, что их действия законны.
В случае невыполнения предписания, ФАС может начать процедуру возбуждения дела в отношении этой компании, срок для которой истекает 18 октября.
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Это решение было принято после того, как ФАС получила 186 жалоб от потребителей только в сентябре. ФАС дала компаниям месяц на выполнение требований. Однако представители МТС отказались выполнять условия ФАС, утверждая, что их действия законны.
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Артем Кузьмин