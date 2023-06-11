«Известия»: Школы в малонаселенных городах предлагают поставить под охрану профессионалов

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«Существующие нормативы приводят к тому, что в школах, расположенных на территориях с населением меньше 100 тыс. человек, совсем нет профессиональной охраны, эта роль возложена на технический персонал», — отметил депутат.
Выборный добавил, что его обращение основано на многочисленных письмах граждан небольших населенных пунктов, которые обеспокоены безопасностью своих детей во время учебы.
Ранее замруководителя думской фракции ЛДПР Алексей Диденко предложил вернуть Домострой в российские школы и вузы, чтобы граждане РФ «с детства учились строить крепкие и счастливые семьи».