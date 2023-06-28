«Известия»: Студенты-ординаторы смогут работать на должности врачей-стажеров

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Как надеются в российском Минздраве, это поможет хотя бы частично решить кадровые проблемы в области медицины в России
В российском Минздраве в связи с дефицитом врачей предложили брать на работу студентов-ординаторов, которые должны перед трудоустройством на работу пройти необходимую аккредитацию. Об этом пишут «Известия».
Сейчас в регионах страны не хватает примерно 25 тысяч врачей и около 50 тысяч среднего медперсонала, пишет издание. В образовательных организациях, подведомственных Минздраву, ординатуру проходят около 41 тысячи студентов.
Согласно инициативе Минздрава, студенты-ординаторы смогут подать заявление на допуск стать врачом-стажером после как минимум одного года ординатуры. Окончательное решение о допуске примет специальная комиссия после проведения промежуточной аттестации. Кроме того, каждому врачу-стажеру должен быть назначен руководитель из числа опытных действующих врачей.
Как надеются в Минздраве, допуск ординаторов к работе врачей-стажеров позволит им на практике применять собственные знания и опыт. который они накопят, пока работают под руководством других профессиональных медиков.
Ранее Минздрав предложил передать медсестрам часть обязанностей врачей. В частности, за ними хотят закрепить проведение медосмотров, оценку эффективности и безопасности лечения, проведение школ здоровья. Однако в Совете Федерации заявили, что в ближайшее сделать это не получится, так как в поликлиниках РФ не хватает медицинских работников.
Сейчас в регионах страны не хватает примерно 25 тысяч врачей и около 50 тысяч среднего медперсонала, пишет издание. В образовательных организациях, подведомственных Минздраву, ординатуру проходят около 41 тысячи студентов.
Как надеются в Минздраве, допуск ординаторов к работе врачей-стажеров позволит им на практике применять собственные знания и опыт. который они накопят, пока работают под руководством других профессиональных медиков.
Ранее Минздрав предложил передать медсестрам часть обязанностей врачей. В частности, за ними хотят закрепить проведение медосмотров, оценку эффективности и безопасности лечения, проведение школ здоровья. Однако в Совете Федерации заявили, что в ближайшее сделать это не получится, так как в поликлиниках РФ не хватает медицинских работников.
Артем Путинцев