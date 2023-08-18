«Известия»: В правительство внесли законопроект о наказании за пропаганду насилия над животными

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Российскому правительству отправили на отзыв законопроект о наказании за пропаганду жесткого обращения с животными. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Владимира Бурматова — первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Законопроект предполагает внесение в Кодекс об административных правонарушениях РФ новой статьи 8.55 «Пропаганда жестокого обращения с животными».
Сейчас жестокое обращение с животными – это уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность по ст. 245 УК РФ, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы. Однако при этом пропаганда такого обращения, включая призывы, производство, изготовление, показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов, печатной, аудиовизуальной продукции, равно как и размещение таких материалов в настоящее время остаются безнаказанными.
Это, как объясняет Владимир Бурматов, зачастую приводит к крайне деструктивным последствиям. Вот эту правовую лакуну законодатели и собираются сейчас устранить.
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Сейчас жестокое обращение с животными – это уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность по ст. 245 УК РФ, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы. Однако при этом пропаганда такого обращения, включая призывы, производство, изготовление, показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов, печатной, аудиовизуальной продукции, равно как и размещение таких материалов в настоящее время остаются безнаказанными.
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Артем Путинцев