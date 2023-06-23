«Известия»: В России могут узаконить понятие «дипфейк»

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Пока что пользователи используют подобные возможности нейросетей для развлечения, однако в течение 3–5 лет этот механизм разрастется, и им все чаще начнут пользоваться мошенники, объясняет заместитель Хинштейна по комитету, депутат Олег Матвейчев.
«Сейчас это просто игрушки. Но когда люди будут, к примеру, загружать в программу свои голоса, то мошенники потом смогут звонить их близким с имитацией их же голоса. <...> То есть вам, к примеру, позвонит ваш родственник, вы его прекрасно узнаете, он будет так же шутить, использовать те же слова-паразиты. Вы его не отличите», — говорит парламентарий.Эксперты, опрошенные изданием, также предупреждают, что даже специалистам сложно отличить достоверную картинку от ложной, и многие компании уже давно ведут исследования по противостоянию дипфейкам. Однако пока популярность этой технологии все еще ниже, нежели у «традиционных» способов обмана, так как для большинства мошенников она чересчур трудозатратна.
Ранее сообщалось, что данные почти 80 миллионов россиян попали в базы мошенников. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости рассказал о проблеме кибермошенничества, исходящего от русскоязычных злоумышленников. Он оценил число таких мошенников в районе одного миллиона.