«Известия»: В России стало больше людей с зарплатой свыше 100 тысяч рублей

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Россиян с зарплатой cвыше 100 тысяч рублей стало больше на 2 миллиона, и за последние два года выросло на 72%. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, на которое ссылаются «Известия».
По информации издания, количество работников крупных и средних предприятий с подобным доходом к апрелю 2023 года достигло 4,88 млн человек. Больше всего специалистов с таким уровнем зарплат работают в сфере добычи полезных ископаемых, финансах и страховании, а также в области информации и связи. Меньше всего — в сельском хозяйстве.
Рост заработной платы, как отмечают эксперты, происходит на фоне кадрового голода, а также из-за увеличения числа госзаказов. Однако дальнейшее её повышение может повлечь за собой разгон инфляции.
Среднемесячная зарплата в Московской области с января по июль составила 78 тыс. рублей, сообщили в Мосстате. Отмечается, что самые высокие зарплаты получают работники финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также научной и технической областей.
Зарплаты государственных служащих, бюджетников и гражданского персонала военных частей в России увеличат на 5,5% с 1 октября. Это включает в себя работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.
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Рост заработной платы, как отмечают эксперты, происходит на фоне кадрового голода, а также из-за увеличения числа госзаказов. Однако дальнейшее её повышение может повлечь за собой разгон инфляции.
Зарплаты государственных служащих, бюджетников и гражданского персонала военных частей в России увеличат на 5,5% с 1 октября. Это включает в себя работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.
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Артем Путинцев