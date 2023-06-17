«Известия»: Затяжная магнитная буря накроет Землю с 18 по 24 июня

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С 18 по 24 июня на Земле ожидается затяжная магнитная буря
В период с 18 по 24 июня Землю охватит затяжная магнитная буря, сообщают «Известия». Пик магнитной бури ожидается 20 июня.
По сообщению Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, с 18 по 20 июня солнечная буря достигнет высшего балла.
Как стало известно, в июне ожидаются пять магнитных бурь. Особенную осторожность нужно проявлять метеозависимым людям.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что москвичам обещали жару и солнце в выходные.
По сообщению Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, с 18 по 20 июня солнечная буря достигнет высшего балла.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что москвичам обещали жару и солнце в выходные.
Екатерина Коршунова