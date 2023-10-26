Известная актриса и модель умерла в 34 года

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34-летняя модель и актриса Алехандра Вильяфанье, победительница конкурса «Мисс Земля Колумбия», скончалась от тяжелого онкологического заболевания, сообщает издание El Tiempo.
Отец актрисы подтвердил, что смерть наступила в прошлую субботу после продолжительной борьбы с этим заболеванием. В социальных сетях Вильяфанье делилась своими переживаниями и лечением, отмечая, что у нее были выявлены три опухоли в разных частях тела.
Алехандра Вильяфанье родилась в 1989 году в Боготе и в 2014 году стала победительницей национального конкурса красоты «Мисс Земля Колумбия». Позже она представляла Колумбию на международном этапе конкурса «Мисс Земля» в ноябре того же года, где достигла полуфинала.
Помимо своей модельной карьеры, Алехандра Вильяфанье также снялась в двух фильмах и 12 телесериалах.
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Алехандра Вильяфанье родилась в 1989 году в Боготе и в 2014 году стала победительницей национального конкурса красоты «Мисс Земля Колумбия». Позже она представляла Колумбию на международном этапе конкурса «Мисс Земля» в ноябре того же года, где достигла полуфинала.
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Артем Кузьмин