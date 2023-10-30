Известные порноактеры Оцелот и Эльфи раскрыли свой заработок

Фото: istock/fabioderby
Порноактер Адам Оцелот рассказал о совместном с супругой, порнозвездой Евой Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова), заработке.
В интервью журналистке Ирине Шихман (признана Минюстом РФ иноагентом) на YouTube Адам Оцелот рассказал, что вместе с женой зарабатывают 170 тысяч долларов (15,8 млн рублей) в месяц за съемку. По словам порноактера, раньше он работал юристом и получал примерно 25-30 тысяч рублей в месяц. Нынешний заработок даёт паре возможность путешествовать.
Эльфи утверждает, что она снимается в порнороликах только со своим супругом. Раньше пара работала с агентом, который предлагал им сниматься с другими актёрами. Это могло в разы увеличить их достаток, но они отказались.
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«С зарплатой 30 тысяч рублей, конечно, это было невозможно», — добавил он.
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Мария Фирсова