Известный математик Абрамов пострадал от телефонных мошенников

Фото: istockphoto/Diy13
Но заснуть профессору не удалось. Последовал новый телефонный звонок. Уже другой собеседник рассказал ученому, что его жена получила в аварии травму и ей требуется трепанация черепа. За экстренную операцию с него потребовали два миллиона рублей, которые Абрамов передал очередному курьеру. После этого, видимо, только теперь окончательно проснувшийся профессор догадался позвонить супруге. Конечно, ни в какое ДТП она не попадала и чувствовала себя прекрасно, за исключением недовольства наивной доверчивостью мужа. Ученый подал заявление в полицию. Заведено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Общий ущерб потерпевшего составил около трех миллионов рублей.
Читайте также:
Главный охранник Ельцина лишился 13 миллионов
Россиян предупредили об активности мошенников из-за введения цифровых паспортов
Россиян предупредили о новой схеме кражи денег со счетов