Известного детского психолога заподозрили в дискредитации ВС России

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Mash: Известного детского психолога Людмилу Петрановскую проверят на дискредитацию российской армии и иностранное финансирование
Mash пишет, что глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о проверке на предмет дискредитации российской армии известного детского психолога Людмилы Петрановской.
По данным Бородина, Петрановская с 2014 года оказывает поддержку Украине и считает, что угроза русскому языку там отсутствует. После начала специальной военной операции детский психолог ее осудила.
Бородин отмечает, что Петрановская финансируется филиалами британского фонда Charity и американского AMWAY. Поэтому психолога следует признать иноагентом, дополняет глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.
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По данным Бородина, Петрановская с 2014 года оказывает поддержку Украине и считает, что угроза русскому языку там отсутствует. После начала специальной военной операции детский психолог ее осудила.
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Екатерина Коршунова