Jeep отзовёт для ремонта 45 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

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Jeep начнёт рассылку уведомлений 22 сентября 2023 года. Владельцы должны будут приехать в ближайший дилерский центр, чтобы проверить правильность установки обшивки.
Ранее вступил в силу новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров. Среди них несколько видов автомобилей, запрет на экспорт которых больно ударит и по внутреннему японскому рынку.
Такое мнение высказал проживающий в Японии автодилер Александр Колевинский, который уже более 20 лет специализируется на поставках машин из этой страны. В беседе с РИА Новости эксперт уточнил, что запрет на экспорт коснулся гибридных автомобилей, электромобилей, а также машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Он подчеркнул, что для японцев рынок просядет прежде всего по тем машинам, которые японцы не покупали, а покупали россияне.
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