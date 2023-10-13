К адвокатам Алексея Навального* пришли с обысками

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Юрист Вячеслав Гимади сообщил, что к адвокатам, которые защищали Алексея Навального*, пришли с обысками по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом Гимади написал в социальной сети X.
Гимади отметил, что адвокаты не занимаются политикой. В их компетенцию входит защита обвиняемых, «они обязательно должны быть в деле по закону, УПК».
Юрист добавил, что по общему правилу, адвокаты не могут отказываться от защиты. Сообщается, что силовики пришли с обысками к адвокатам Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру.
Напомним, Навальный* отбывает тюремный срок с февраля 2021 года. В тот момент ему заменили реальным условный срок по делу «Ив Роше». В июне 2022 года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве.
Читайте также:
Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима
Суд признал 19-летний приговор Алексею Навальному* по делу об экстремизме законным
Врач Навального* Васильева обвинила его в сексуальных домогательствах
*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.
Юрист добавил, что по общему правилу, адвокаты не могут отказываться от защиты. Сообщается, что силовики пришли с обысками к адвокатам Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру.
Читайте также:
Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима
Суд признал 19-летний приговор Алексею Навальному* по делу об экстремизме законным
Врач Навального* Васильева обвинила его в сексуальных домогательствах
*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.
Екатерина Коршунова