К чему надо быть готовым, если вводится режим КТО?

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1. Проверяются документы, удостоверяющие личность. Если их нет, человека доставляют в полицию для идентификации;
2. Физлицам запрещен доступ на некоторые территории и объекты. Транспортные средства с этих мест также могут быть отбуксированы;
3. Усиливается охрана общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, а также метро, поликлиник, школ, детских садов, объектов культуры;
4. Начинается контроль телефонных разговоров переписок. Также проводится поиск информации об обстоятельствах террористического акта, подозреваемых лицах и для предотвращения других террористических актов;
5. Автомобили простых граждан могут быть использованы для доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, а также для преследования подозреваемых в совершении террористического акта. Порядок возмещения связанных с этим расходов определяется правительством;
6. Временно прекращается деятельность опасных производств и организаций, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологические опасные вещества;
7. Могут быть сбои в работе операторов связи и интернета;
8. Физические лица, проживающие на территории, где введен режим КТО, временно переселяются в безопасные районы и им предоставляются жилые помещения;
9. Могут быть введены карантинные меры, проведены санитарно-противоэпидемические, ветеринарные и другие мероприятия;
10. Ограничивается движение транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, определенных участках территорий и объектах;
11. Лица, проводящие КТО, могут без препятствий проникать в жилые дома и квартиры, а также на земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от формы собственности для борьбы с терроризмом;
12. При въезде и выезде с территории, где введен режим КТО, производится досмотр людей, их вещей и машин;
13. Могут быть ограничены или запрещены продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, а также установлен особый режим оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, этиловый спирт, алкоголь и спиртосодержащую продукцию.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. Об этом сообщили в его пресс-службе. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день Пригожин заявил, что его военные будут блокировать Ростов-на-Дону до тех пор, пока к ним на переговоры не выйдет начальник Генштаба и министр обороны РФ. Также он заявил, что «пойдет на Москву».