К ликвидации последствий непогоды в Подмосковье готовы более 300 бригад энергетиков

Фото: Минэнерго МО
В Московской области введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго. По прогнозам синоптиков, с 21 часа 19 октября до утра 20 октября ожидается понижение температуры воздуха до -3°С. Пройдёт дождь со снегом, местами образуется гололедица.
«У подмосковных энергетиков есть все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. Если возникнут технологические нарушения на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не превысит двух часов», – сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.К оперативному устранению последствий непогоды привлекут 303 бригады специалистов и 573 единицы спецтехники, в том числе 78 передвижных дизельных электростанций.
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Лора Луганская