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К ликвидации последствий непогоды в Подмосковье готовы более 300 бригад энергетиков

20 октября 2023, 17:15
Фото: Минэнерго МО

Фото: Минэнерго МО

В Московской области введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго. По прогнозам синоптиков, с 21 часа 19 октября до утра 20 октября ожидается понижение температуры воздуха до -3°С. Пройдёт дождь со снегом, местами образуется гололедица.
«У подмосковных энергетиков есть все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. Если возникнут технологические нарушения на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не превысит двух часов», – сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
К оперативному устранению последствий непогоды привлекут 303 бригады специалистов и 573 единицы спецтехники, в том числе 78 передвижных дизельных электростанций.


При отключении электричества можно позвонить на горячую линию Мособлэнерго по телефону 8(495)99-500-99, на «Светлую линию» Россетей 8(800) 220-0-220 или по телефонам единой диспетчерской службы городского округа.

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#московская область
#подмосковье
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В Дагестане прошел конный пробег в поддержку Палестины
20 октября 2023, 16:45

Фото: istockphoto/Cineberg

В Дагестане запрягли и оседлали коней и устроили массовый пробег в поддержку Палестины. Выразить солидарность с воюющими братьями-мусульманами таким неординарным способом решили неравнодушные жители Карабудахкентского района южной республики.
Чтобы поддержать мирное население сектора Газа, страдающее от обстрелов и бомбежек, дагестанцы оседлали коней. У кого их не было (XXI век!) — те просто сели за руль привычных внедорожников. А затем все вместе пустились скакать и газовать по горным селам  Доргели, Параул и Гелли.

Пока одни под топот копыт и звуки автомобильных клаксонов проносились по деревням, дорогам и бездорожью с флагами Палестины, другие просто вышли на улицы и произносили пламенные речи в поддержку жителей сектора Газа. Импровизированный «сход» прошел мирно и без эксцессов. Славили ислам и аллаха. Правда, украинские каналы по своей обычной привычке пытались примазаться к повестке, но безрезультатно.

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#пробег
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В России создают устройство для незаметного передвижения по зоне СВО
«Лаборатория ППШ» разрабатывает систему ночного видения для машин в зоне СВО
20 октября 2023, 16:36

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российская компания «Лаборатория ППШ» разрабатывает систему ночного видения, которая позволит незаметно передвигаться на автомобилях в зоне проведения боевых действий. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор организации Денис Осломенко.
Он рассказал, что система ночного видения «Флинт» позволит передвигаться на автомобиле или квадроцикле, не включая фары в тёмное время суток. Это поможет военным незаметно для противника перемещаться по зоне проведения боёв. 

Осломенко подчеркнул, что система представляет собой устройство, которое закрепляется на крыше автомобиля или передней части квадроцикла. Изображение выводится на экран, находящийся в салоне, или специальные очки с ЖК-экранами, которые надевает водитель. Установить устройство можно за пару минут.

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#сво
#производство
#автомобиль
#квадроцикл
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Подмосковье первым в России перешло на цифровую приёмку газопроводов
20 октября 2023, 16:32

Фото: Минэнерго МО

Московская область стала первым регионом России, перешедшим на цифровой формат приёмки в эксплуатацию газопроводов, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона. Это поможет значительно упростить и ускорить газификацию домовладения жителей.
В прошлом году министерство подписало трёхстороннее соглашение о взаимодействии Центральным управлением Ростехнадзора и Мособлгазом. Основной пункт соглашения – внедрение электронного документооборота вместо бумажного. Цель – сокращение сроков приёмки газопроводов и сетей газораспределения в рамках догазификации домов по президентскому проекту «Социальная газификация» и губернаторской программе газификации Московской области.
 
Сейчас согласование документации и приёмка объекта в эксплуатацию проходят через единое приложение. Приёмку проводит комиссия. Она проверяет состояние оборудования, соответствие газопровода проекту и качество выполненных работ.
 
Ранее члены экспертной комиссии впервые знакомились с технической, исполнительной документацией во время выезда на объект. Теперь они могут получить доступ к документации в режиме онлайн.
 
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#цифровизация
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В Подмосковье выполнили план установки детских площадок на 2023 год
20 октября 2023, 15:54

Фото: Минблаго МО

Программа установки детских площадок по программе губернатора Подмосковья на текущий год выполнена, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона. В 39 городских округах Московской области установили 132 игровых комплекса.
По данным министерства, работы в этом году начались в мае, а завершились в сентябре.
 
Программу по установке больших детских площадок 10 лет назад инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. За это время в регионе появилось более 1,5 тыс новых детских игровых зон.
 
Площадь губернаторских площадок 300 или 450 кв м. На них установлено большое количество игровых элементов для детей разных возрастов. Новые игровые комплексы оснащены ударопоглощающим резиновым покрытием, безопасными игровыми элементами. 
 
В этом году подмосковные детские площадки посвящены таким темам, как «Физика», «Модерн», «География», «Технология», «Космос» и другим. Рядом устанавливают лавочки. Для безопасности территорию оборудуют системами наружного освещения и камерами видеонаблюдения.

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Яндекс рассказал, за что может кинуть пассажира такси в бан
В Яндексе назвали причины блокировки пассажиров и водителей такси
20 октября 2023, 15:19

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Пассажиров и водителей такси могут заблокировать из-за низкого рейтинга или нарушения правил. Об этом «Радио 1» рассказали в пресс-службе Яндекс GO.
Рейтинг с оценкой учитывается при рассмотрении спорных и конфликтных ситуаций. Так, водителю могут ограничить право брать заказы при низкой оценке. 
«Водитель теряет возможность получать заказы, когда его рейтинг опускается до 4,5 баллов, в повышенных тарифах порог рейтинга выше. Пассажиров это тоже касается: если на пользователя постоянно жалуются водители, например, за угрозы и оскорбления, ему могут ограничить доступ к приложению», — отметили в компании. 
Также пассажирам могут отказать в заказе, если у него не погашен долг от предыдущей поездки. При этом, блокируется и возможность оплаты за наличные. 

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Серпуховские студенты участвуют во Всероссийской образовательной программе
20 октября 2023, 15:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Студенты из губернского колледжа Серпухова приняли участие во Всероссийской образовательной программе «Всероссийский кубок педагогических отрядов «Огонек». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Программа проходит на базе всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае.

Представители педагогического отряда  «Путевка в жизнь» выиграли в дистанционном этапе кубке  программы в августе 2023 года. Ребята являются единственными участками с Московской области.

Программа рассчитана на две недели за которые студенты обменяются навыками 
отправился во и практиками, поучаствуют в тренингах и мастер-классах.

Стоит отметить, что во время работы на чемпионата по профессиональному мастерству будущие педагоги смогут сформировать у себя все необходимые навыки профессиональных компетенции и качества для вожатого детского оздоровительного лагеря.

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#подмосковье
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Подмосковным автомобилистам рекомендовали начать готовиться к зиме
20 октября 2023, 15:03

Фото: Минтранс МО

Подмосковный Минтранс призвал автомобилистов в ближайшие дни начать готовить свои автомобили к зиме. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные температура в Московском регионе местами снизится до -6°С, ожидаются осадки, на дорогах ночью и утром возможна гололедица.
«Заменять летнюю резину на зимнюю рекомендуют при среднесуточной температуре 5°С, которая как раз прогнозируется в предстоящие две недели. При более низких температурах летние шины теряют эластичность, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием. Управление автомобилем даже на сухом покрытии можно сравнить с ездой по льду, а тормозной путь увеличивается в несколько раз», – отметили в министерстве. 
Там напомнили, что водителям необходимо также проверить ремень ГРМ, систему отопления, тормозную систему, подвески, аккумуляторные клеммы, поставить новые свечи, масляный фильтр, смазать замки. 

Также нужно заменить технические жидкости, колодки, сделать антикоррозийную обработку, установить зимние дворники и залить незамерзающую жидкость.

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Россиянам рассказали об изменении правил входа на портал «Госуслуги»
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательна для всех россиян
20 октября 2023, 15:03

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» стала обязательной для всех пользователей. В распоряжении РИА Новости имеется документ постановления правительства.
До текущего момента двухфакторная аутентификация была обязательна только для новых пользователей портала, а также тех, кто восстанавливал свой аккаунт. Такие правила были введены 1 октября. 

Теперь для входа на портал необходимо, помимо ввода логина и пароля, дополнительно подтверждать свой вход через одноразовый код, который поступит на телефон через смс, код из приложения, работающего с одноразовыми кодами, или с помощью биометрии.

Уточняется, что пользователь самостоятельно выбирает способ подтверждения входа и даёт доступ порталу к той или иной личной информации.

Двухфакторная аутентификация введена для защиты от взлома аккаунтов пользователей.

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Жителей Подмосковья предупредили о новом мошенническом способе получения их данных
20 октября 2023, 14:45

В Московском регионе участились попытки мошенничества, для получения персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений. Об этом предупредили в Управлении ФСБ России по городу Москве и Московской области.
«Применяя технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях, мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Они связываются с руководством госучреждений, направляя фейковые запросы в мессенджерах, и требуют предоставить анкетные данные и сведения о доходах сотрудников», – говорится в сообщении.
Получив эту информацию, злоумышленники связываются с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранительными органами проверке и убеждают граждан оформить кредиты в банках либо совершить сделки по продаже имущества.
 
В УФСБ напомнили, что органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети. Все мероприятия сотрудники проводят лично с предъявлением служебного удостоверения.
 
При попытке предполагаемых мошенников связаться с гражданами посредством электронной почты, соцсетей и мессенджеров нужно прервать общение и связаться с дежурной службой ФСБ России по телефону 8-800-224-22-22. Можно также позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112 и сообщить о случившемся. 
 
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