К началу учебного года 4 тыс. первоклассников получат рюкзак со школьными принадлежностями

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Первоклассникам Подмосковья подарят рюкзаки со всеми необходимыми для школы принадлежностями, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Почти 4 тысячи подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. В этом рюкзаке есть всё, что может потребоваться юному школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Такая мера поддержки будет оказана семьям с доходом не превышающим 17 277 рублей на члена семьи.Рюкзаки с принадлежностями принесут будущим первоклассникам прямо домой в августе.
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